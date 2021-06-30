Борьба с расизмом добралась до "Звездных войн": с корабля Бобы Фетта исчезло название Slave I

Актер, исполняющий роль Бобы Фетта, уже высказал свое негодование по поводу переименования корабля.

Студия Disney решила переименовать корабль Бобы Фетта в "Звездных войнах", который с момента выхода фильма "Империя наносит ответный удар" (1980) носил название Slave I (что в переводе с английского означает "раб").

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Позже это футуристическое судно с внутренним гироскопом, визуально поразительное и эффективное в преследованиях, появлялось в продолжении саги: фильмах "Атака клонов", "Война клонов", "Мандалорец". Однако теперь что-то пошло не так, и первыми на переименование корабля обратили внимание любители LEGO, из чьей линейки LEGO Star Wars исчезла надпись Slave I, и теперь судно называется "Звездолет Бобы Фетта".

[ + – ] Корабль Slave I Фото: Кадр из фильма

Директор по дизайну LEGO Star Wars Йенс Кронволд Фредериксен утверждает, что Disney намеренно отказался от этого названия. К тому же это не первый случай переименования корабля, поскольку в справочнике Ultimate Star Wars 2015 года, вскоре после того, как Disney приобрела Lucasfilm, корабль Бобы упоминался под названием Clone I.

Поклонники саги начали ломать голову, с чем может быть связана идея переименования. По одной из версий, маркетологи выяснили, что с точки зрения маркетинга "Звездолет Бобы Фетта" просто лучше читается, а оригинальное название, мол, не так хорошо зарекомендовало себя, как, например, "Тысячелетний сокол", и молодая аудитория чаще ищет в Google "Корабль Бобы Фетта", чем Slave I.

Однако ранее тот же Фредериксен говорил, что Disney больше не хочет использовать название Slave.I, и этому есть более веская причина.

Хотя студия официально не объяснила свое решение и даже не подтвердила, что его приняли, изменение, по мнению СМИ, могло быть связано с негативными коннотациями слова «раб». По сравнению с 1980 годом, когда Slave I впервые появился в кинотеатрах, сейчас мир стал гораздо больше приспособлен к расовым вопросам, и слово "раб", по понятным причинам, не используется в вымышленных сценариях как обычно.

Несмотря на приобретение таких франшиз, основанных на боевиках, как "Звездные войны" и Marvel, Disney остается семейной компанией, традиционно избегающей любой возможности для разногласий или оскорблений. Это, вероятнее всего, и сыграло роль в переименовании Slave I в "Звездный корабль Бобы Фетта".

В свою очередь Марк Энтони Остин, сыгравший Бобу Фетта, раскритиковал компанию за переименование корабля для новых игрушек LEGO.

"Моим кораблем навсегда останется Slave1. Ничего. Даже #disney не может или не изменит этого. Так и будет", – написал он в Twitter.

Напомним, известный ресурс Internet Movie Database (IMDb), на котором собрана информация о нескольких миллионах фильмов и сериалов, внезапно повысил рейтинг мини-сериала "Анна Болейн" с чернокожей Джоди Тернер-Смит в роли королевы до 6,9 баллов. При этом из 215 проголосовавших человек поставили сериалу одну звезду, а несколькими днями ранее он получил всего 1,1 балл.