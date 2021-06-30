Боротьба з расизмом дісталася до "Зоряних воєн": з корабля Боби Фетта зникла назва Slave I

Актор, який виконував роль Боби Фетта, вже висловив своє обурення з приводу перейменування корабля.

Студія Disney вирішила перейменувати корабель Боби Фетта в "Зоряних війнах", який з моменту виходу фільму "Імперія завдає удару у відповідь" (1980) носив назву Slave I (що в перекладі з англійської означає "раб").

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Пізніше це футуристичне судно з внутрішнім гіроскопом, візуально вражаюче і ефективне в переслідуваннях, зʼявлялося в продовженні саги: фільмах "Атака клонів", "Війна клонів", "Мандалорець". Однак тепер щось пішло не так, і першими на перейменування корабля звернули увагу любителі LEGO, з чиєї лінійки LEGO Star Wars зник напис Slave I, і тепер судно називається "Зореліт Боби Фетта".

[ + – ] Корабель Slave I Фото: Кадр из фильма

Директор з дизайну LEGO Star Wars Єнс Кронволд Фредерікса стверджує, що Disney навмисно відмовився від цієї назви. До того ж це не перший випадок перейменування корабля, оскільки в довіднику Ultimate Star Wars 2015 року, незабаром після того, як Disney придбала Lucasfilm, корабель Боби згадувався під назвою Clone I.

Шанувальники саги почали ламати голову, з чим може бути повʼязана ідея перейменування. За однією з версій, маркетологи зʼясували, що з точки зору маркетингу "Зореліт Боби Фетта" просто краще читається, а оригінальна назва, мовляв, не так добре зарекомендувала себе, як, наприклад, "Тисячолітній сокіл", і молода аудиторія частіше шукає в Google "Корабель Боби Фетта", ніж Slave I.

Однак раніше той же Фредерікса говорив, що Disney більше не хоче використовувати назву Slave I, і цьому є вагоміша причина.

Хоча студія офіційно не пояснила своє рішення і навіть не підтвердила, що його прийняли, зміна, на думку ЗМІ, могла бути повʼязан з негативними конотаціями слова "раб". Порівняно з 1980 роком, коли Slave I вперше зʼявився в кінотеатрах, зараз світ став набагато більше пристосований до расових питань, і слово "раб", зі зрозумілих причин, не використовується у вигаданих сценаріях як зазвичай.

Незважаючи на придбання таких франшиз, заснованих на бойовиках, як "Зоряні війни" і Marvel, Disney залишається сімейною компанією, яка традиційно уникає будь-якої можливості для розбіжностей або образ. Це, швидше за все, і зіграло роль в перейменуванні Slave I в "Зоряний корабель Боби Фетта".

Зі свого боку Марк Ентоні Остін, який зіграв Бобу Фетта, розкритикував компанію за перейменування корабля для нових іграшок LEGO.

"Моїм кораблем назавжди залишиться Slave1. Нічого. Навіть #disney не може або не змінить цього. Так і буде", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, відомий ресурс Internet Movie Database (IMDb), на якому зібрана інформація про кілька мільйонів фільмів і серіалів, раптово підвищив рейтинг міні-серіалу "Анна Болейн" з чорношкірою Джоді Тернер-Сміт в ролі королеви до 6,9 балів. При цьому з 215 тих, хто проголосували, поставили серіалу одну зірку, а кількома днями раніше він отримав всього 1,1 бал.