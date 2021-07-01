В духе времени. Первый тизер мюзикла "Золушка" появился в Сети (видео)

Мюзикл обещает быть красочным и в духе последних мировых тенденций.

Сразу после публикации официального постера новой экранизации "Золушки" с Камиллой Кабельо в главной роли стриминговый сервис Amazon Prime представил и первый тизер грядущей киносказки, премьера которой запланирована на 3 сентября, хотя ранее заявлялась дата 16 июля.

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Сюжет сказки-мюзикла останется прежним: трудолюбивая девушка, угнетаемая мачехой и сводными сестрами, благодаря фее-крестной отправляется на бал, где влюбляется в принца, убегая от которого в полночь теряет туфельку.

[ + – ] Все вокальные партии Камилла исполняет сама

Особенностью новой адаптации станет то, что фея-крестная будет в духе последних социальных тенденций. Вместо женщины-волшебницы зрители увидят гендерно-нейтральную героиню в исполнении певца и актера Билли Портера, открытого гомосексуала, к тому же, ВИЧ-положительного. Немало пользователей Сети возмутились такому выбору, однако сам Портер в ответ хейтерам заявил:

"Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального. По крайней мере я так его играю. У магии нет гендера. Думаю, новое поколение к такому готово. Дети готовы. Это взрослые тормозят".

Принца сыграл начинающий актер Николас Голицын, а роль короля досталась Пирсу Броснану. Над лентой работала киностудия Sony, а режиссером фильма стала Кей Кэннон, номинантка на премию Эмми.