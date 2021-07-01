У дусі часу. Перший тизер мюзиклу "Попелюшка" з'явився в мережі (відео)

Мюзикл обіцяє бути барвистим і в дусі останніх світових тенденцій.

Одразу після публікації офіційного постера нової екранізації "Попелюшки" з Камілою Кабельйо в головній ролі стримінговий сервіс Amazon Prime представив і перший тизер майбутньої кіноказки, премʼєра якої запланована на 3 вересня, хоча раніше заявляли дату 16 липня.

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Сюжет казки-мюзиклу залишиться тим самим: працьовита дівчина, пригнічена мачухою і зведеними сестрами, завдяки феї-хрещеній вирушає на бал, де закохується в принца, тікаючи від якого опівночі втрачає туфельку.

[ + – ] Усі вокальні партії Каміла виконує самостійно

Особливістю нової адаптації стане те, що фея-хрещена буде в дусі останніх соціальних тенденцій. Замість жінки-чарівниці глядачі побачать гендерно-нейтральну героїню у виконанні співака й актора Біллі Портера, відкритого гомосексуала, до того ж, ВІЛ-позитивного. Чимало користувачів мережі обурилися через такий вибір, проте сам Портер у відповідь хейтерам заявив:

"Ми представляємо цього персонажа як гендерно-нейтрального. Принаймні я так його граю. У магії немає гендеру. Думаю, нове покоління до такого готове. Діти готові. Це дорослі гальмують".

Принца зіграв актор Ніколас Голіцин, а роль короля дісталася Пірсу Броснану. Над стрічкою працювала кіностудія Sony, а режисером фільму стала Кей Кеннон, номінантка на премію Еммі.