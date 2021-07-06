Джефф Безос и Билл Гейтс: богачи начали съезжаться в Айдахо в "летний лагерь миллиардеров"

Ежегодную конференцию для "сильных мира сего" организовывает инвестиционный банк Allen & Company с 1983 года

Бизнесмены, политики и финансисты начали съезжаться в знаменитый "летний лагерь миллиардеров" в отель Sun Valley в американском штате Айдахо. Конференция, организованная инвестиционным банком Allen & Company, проводится с 1983 года, однако в 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Axios.

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Примечательно, но в 1980-х, Герберту и Чарльзу Алленам, соучредителям Allen & Company, буквально приходилось умолять приглашенных богачей приехать в Айдахо. С той поры многое изменилось, и теперь уже миллиардеры с нетерпением ждут приглашения в "Солнечную долину".

[ + – ] Отель "Солнечная долина"

В этом году на пятидневную конференцию смогут попасть только те, кто предоставят отрицательный тест на COVID-19 и вакцинируются. Традиционно, пресса на конференцию, да и вообще на территорию отеля не допускается, так что СМИ доступны только немногочисленные фотографии, снятые у дверей гостиницы и на аэродроме, который уже постепенно заполняется частными самолетами миллиардеров, собирающихся на мероприятие. Оттуда их доставят в отель, расположенный в горах.

[ + – ] Улочки "Солнечной долины"

В этом году ожидаются выступления Дэвида Заслава, владельца Discovery, Джеффа Безоса и его преемника Энди Ясси, который сменил Безоса на посту генерального директора корпорации Amazon, а также Билл Гейтса. Последний, к слову, всегда посещал мероприятие с женой Мелиндой, однако, теперь, когда пара разводится, то ожидается, что Гейтс прибудет в одиночестве.

Известно, что в этом году в "Солнечную долину" прибудут также Шари Редстоун, глава ViacomCBS, создатель фильма "Во все тяжкие" Винс Гиллиган, бывший посол Организации Объединенных Наций Никки Хейли, Роберт Томсон, исполнительный директор News Corp, и глава Fox Corp. Джон Наллен.

[ + – ] Марк Цукерберг в "летнем лагере миллиардеров"

Для безопасности дорогих во всех отношениях гостей, большинство встреч будет проводится на свежем воздухе, а не в душных конференц-залах. Так что всю последнюю неделю в отеле трудились рабочие, устанавливая новые сцены и павильоны для встреч.

Аналитики считают, что именно здесь произойдет финальный этап переговоров о слиянии WarnerMedia и Discovery может стать первой из многих сделок, которые заключаются в "Солнечной долине".

Так, ранее здесь решалась судьба компании АВС, купленной Disney Capital Cities в 1995 году, после переговоров в Айдахо компания Comcast приобрела NBC Universal в 2009 году, а в 2015 Verizon приобрела AOL. Именно после переговоров в "Солнечной долине" Джефф Безос принял решение о покупке The Washington Post в 2013 году.

[ + – ] Глава Disney Майкл Ейснер и топ-менеджер Discovery Дэвид Заслав на конференции в 2019 году

В 2019 году конференцию посещали руководители Facebook Марк Цукерберг и Шерил Сандберг; Боб Айгер из Disney; сын Руперта Мердока, Лахлан Мердок, генеральный директор Fox Corporation; генеральный директор PayPal Дэн Шульман; главный операционный директор Instagram Марн Левин; глава McDonaldʼs Стив Истербрук и миллиардерша Шари Редстоун.

Именно здесь Джефф Безос впервые официально представил друзьям и коллегам свою новую подругу Лорен Санчес.