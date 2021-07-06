Джефф Безос і Білл Гейтс: багатії почали з'їжджатися в Айдахо в "літній табір мільярдерів"

Щорічну конференцію для "сильних світу цього" організовує інвестиційний банк Allen & Company з 1983 року.

Бізнесмени, політики і фінансисти почали зʼїжджатися в знаменитий "літній табір мільярдерів" у готель Sun Valley в американському штаті Айдахо. Конференція, організована інвестиційним банком Allen & Company, проводиться з 1983 року, проте в 2020 році цей захід був скасований через пандемію коронавірусу. Про це пише Axios.

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Варто зазначити, що в 1980-х, Герберту та Чарльзу Алленам, співзасновникам Allen & Company, буквально доводилося благати запрошених багатіїв приїхати в Айдахо. З того часу багато що змінилося, і тепер уже мільярдери з нетерпінням чекають запрошення в "Сонячну долину".

[ + – ] Готель "Сонячна долина"

Цьогоріч на пʼятиденну конференцію зможуть потрапити тільки ті, хто нададуть негативний тест на COVID-19 і вакцинуються. Традиційно, преса на конференцію, та й взагалі на територію готелю не допускається, тож ЗМІ доступні тільки нечисленні фотографії, зняті біля дверей готелю і на аеродромі, який вже поступово заповнюється приватними літаками мільярдерів, які збираються на захід. Звідти їх доставлять в готель, розташований в горах.

[ + – ] Вулички "Сонячної долини"

У цьому році очікуються виступи Девіда Заслава, власника Discovery, Джеффа Безоса і його наступника Енді Ясси, який змінив Безоса на посаді генерального директора корпорації Amazon, а також Білл Гейтса. Останній, до речі, завжди відвідував захід із дружиною Меліндою, однак, тепер, коли пара розлучається, то очікується, що Гейтс прибуде сам.

Відомо, що цьогоріч у "Сонячну долину" прибудуть також Шарі Редстоун, глава ViacomCBS, творець серіалу "Пуститися берега" Вінс Гілліган, колишня амбасадорка Організації Обʼєднаних Націй Ніккі Гейлі, Роберт Томсон, виконавчий директор News Corp, і глава Fox Corp. Джон Налло.

[ + – ] Марк Цукерберг у "літньому таборі мільярдерів"

Для безпеки дорогих у всіх значеннях гостей, більшість зустрічей проводитимуться на свіжому повітрі, а не в задушливих конференц-залах. Тож увесь останній тиждень у готелі працювали робітники, встановлюючи нові сцени і павільйони для зустрічей.

Аналітики вважають, що саме тут відбудеться фінальний етап переговорів про злиття WarnerMedia та Discovery може стати першою з багатьох угод, які укладаються в "Сонячній долині".

Так, раніше тут вирішувалася доля компанії АВС, купленої Disney Capital Cities у 1995 році, після переговорів в Айдахо компанія Comcast придбала NBC Universal у 2009 році, а в 2015 Verizon придбала AOL. Саме після переговорів у "Сонячній долині" Джефф Безос ухвалив рішення про покупку The Washington Post у 2013 році.

[ + – ] Глава Disney Майкл Ейснер і топ-менеджер Discovery Девід Заслав на конференції в 2019 році

У 2019 конференцію відвідували керівники Facebook Марк Цукерберг і Шеріл Сандберг; Боб Айгер із Disney; син Руперта Мердока, Лахлан Мердок, генеральний директор Fox Corporation; генеральний директор PayPal Ден Шульман; головний операційний директор Instagram Марн Левін; глава McDonaldʼs Стів Істербрук і мільярдерка Шарі Редстоун.

Саме тут Джефф Безос вперше офіційно представив друзям і колегам свою нову подругу Лорен Санчес.