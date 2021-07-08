Лобода в роскошном комбинезоне появилась на показе кутюрной коллекции Zuhair Murad (видео)

Грузинский модельер Бичолла Тетрадзе рассказал подписчикам Светланы, что наряд, который она надела на показ Зухаира Мурада, остальные модницы смогут купить не раньше января.

Украинская певица Светлана Лобода посетила кутюрный показ своего любимого дизайнера Zuhair Murad на Неделе высокой моды в Париже, а о своих приключениях артистка рассказала подписчикам в Instagram, опубликовав сториз, видео и фото.

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На мероприятии певица появилась в элегантном комбинезоне от ливанского модельера, который появится в продаже только в январе следующего года. Черный наряд с вырезом на груди, расшитый камнями, облегал фигуру артистки, а длинный шлейф из двух частей придавал образу элегантность, которая так присуща нарядам Зухаира Мурада. Светлана дополнила его черной лакированной сумочкой на цепочке и туфлями на каблуке.

[ + – ] Светлана Лобода прошлась по импровизированному подиуму

На показе артистку сопровождал грузинский модельер Бичолла Тетрадзе.

[ + – ] В Париже Светлану сопровождал дизайнер Бичолла Тетрадзе Фото: LOBODA/Instagram

После того, как модели в роскошных нарядах, на создание которых автора в этот раз вдохновила Венеция, продефилировали перед гостями показа, Светлана также прошлась по дорожке, показав свой наряд со всех сторон. Позже в ее сториз появился и совместный снимок с дизайнером.

[ + – ] Светлана Лобода и Зухаир Мурад Фото: LOBODA/Instagram

Кроме Мурада, Лобода сфотографировалась и с креативным директором модного дома Schiaparelli Дэниелом Розберри.

"Мне было приятно встретиться с креативным директором моего любимого бренда Скиапарелли. Большой талант, отличная личность! Даниэль, ты поистине гений!", – подписала она снимок.

[ + – ] Светлана Лобода и креативный директор модного дома Schiaparelli Дэниел Розберри Фото: LOBODA/Instagram

Напомним, в октябре прошлого года Лобода заинтриговала своих поклонников, опубликовав в Сети фото, на котором позировала с помолвочным кольцом с бриллиантом. По мнению специалистов, такое украшение может стоить от $800 тыс до $1,5 млн. В свою очередь певица не стала раскрывать происхождение кольца, оставив простор для домыслов.

Не так давно от певицы ушла ее многолетний продюсер Нателла Крапивина, которая нелестно отозвалась о премии МУЗ-ТВ, а затем поссорилась с Филиппом Киркоровым. По словам Светланы, она не одобряет высказывания Нателлы, однако та навсегда останется "частью ее семьи".