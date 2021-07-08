Лобода в розкішному комбінезоні з'явилася на показі кутюрної колекції Zuhair Murad (відео)

Грузинський модельєр Бічолла Тетрадзе розповів підписникам Світлани, що наряд, який вона наділа на показ Зухаїра Мурада, інші модниці зможуть купити не раніше січня.

Українська співачка Світлана Лобода відвідала кутюрний показ свого улюбленого дизайнера Zuhair Murad на Тижні високої моди в Парижі, а про свої пригоди артистка розповіла підписникам в Instagram, опублікувавши сторіз, відео та фото.

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На заході співачка зʼявилася в елегантному комбінезоні від ліванського модельєра, який зʼявиться у продажу тільки в січні наступного року. Чорне вбрання з вирізом на грудях, розшите камінням, облягало фігуру артистки, а довгий шлейф з двох частин надавав образу елегантності, яка так притаманна нарядам Зухаїра Мурада. Світлана доповнила його чорною лакованою сумочкою на ланцюжку і туфлями на підборах.

[ + – ] Світлана Лобода пройшлася по імпровізованому подіуму

На показі артистку супроводжував грузинський модельєр Бічолла Тетрадзе.

[ + – ] У Парижі Світлану супроводжував дизайнер Бічолла Тетрадзе Фото: LOBODA/Instagram

Після того, як моделі в розкішному вбранні, на створення яких автора цього разу надихнула Венеція, продефілювали перед гостями показу, Світлана також пройшлася по доріжці, показавши свій наряд з усіх боків. Пізніше в її сторіз зʼявився і спільний знімок з дизайнером.

[ + – ] Світлана Лобода і Зухаїр Мурад Фото: LOBODA/Instagram

Крім Мурада, Лобода сфотографувалася і з креативним директором модного будинку Schiaparelli Деніелом Розберрі.

"Мені було приємно зустрітися з креативним директором мого улюбленого бренду Скіапареллі. Великий талант, відмінна особистість! Даніеле, ти воістину геній!", — підписала вона знімок.

[ + – ] Світлана Лобода і креативний директор модного будинку Schiaparelli Деніел Розберрі Фото: LOBODA/Instagram

Нагадаємо, у жовтні минулого року Лобода заінтригувала своїх шанувальників, опублікувавши в мережі фото, на якому позувала з кільцем для заручин з діамантом. На думку фахівців, така прикраса може коштувати від $ 800 тис до $ 1,5 млн. У свою чергу співачка не стала розкривати походження кільця, залишивши простір для домислів.

Не так давно від співачки пішла її багаторічна продюсерка Нателла Крапівіна, яка невтішно відгукнулася про премії МУЗ-ТВ, а потім посварилася з Філіпом Кіркоровим. За словами Світлани, вона не схвалює висловлювання Нателли, однак, та назавжди залишиться "частиною її сімʼї".