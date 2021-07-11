Турция без all inclusive. Как провести отдых дикарем в стране, где "все включено"

Помимо широко распиаренных Антальи, Кемера или Бодрума, в Турции немало других более уютных и нетипичных курортов. Корреспондентка Фокуса выбрала для отдыха деревню Чиралы, где просыпалась под напевы муэдзина, познакомилась с черепахой каретта и нашла самую вкусную чорбу в мире.

— Приятного аппетита! — Адем, вежливо-улыбчивый, но ненавязчивый хозяин кафе "Салих", подходя к нашем столику, каждый раз произносит одну и ту же фразу по-русски. Даже когда мы уходим из заведения, он вдогонку желает приятного аппетита. Русский язык Адем понимает бегло, на английском, как и многие в поселке, не говорит вовсе, но это не мешает нам мило общаться. Да и вообще уютная турецкая деревушка Чиралы на берегу Средиземного моря пропитана душевностью и открытостью. Гостеприимство местных жителей ощущается повсюду: в ресторанах, где к основному заказу неизменно приносят бесплатные угощения и чай в стаканчиках-тюльпанах, в киоске со свежими овощами и фруктами, куда мы ходим за сахарными арбузами, и даже на прогулочном корабле "Али-Баба", где смешливый капитан очаровывает всех туристов на борту.

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Желание погрузиться в такую вот простую турецкую жизнь заставило нас отказаться от пакетного тура и самостоятельно организовать свой отдых. С локацией мы определились сразу.

Во-первых, Чиралы находится всего в 80 км от Антальи, так что доехать сюда от аэропорта не так уж сложно.

Во-вторых, этот курорт в основном предпочитают турецкие семьи с детьми, поэтому вместо шумных дискотек и толп отдыхающих мы получили спокойствие, крик петухов по утрам и призывы муэдзина к молитве, доносящиеся из красивой мечети.

Черепашье место

Четырехкилометровый песочно-галечный пляж Чиралы входит в список лучших в Турции. Неудивительно, что именно такое место черепахи каретта-каретта (они же логгерхед — головастые морские черепахи) выбрали для откладывания яиц. Каждый год в мае — июне самки приплывают сюда по ночам для размножения.

Черепахи каретта спасли Чиралы от крупной туристической застройки

Еще в 1994 году Европейское агентство по окружающей среде включило прибрежную полосу деревни в список особо охраняемых территорий, а в 1997–2000 годах Европейский союз финансировал турецкую программу защиты черепах. Это мотивировало местных жителей объединиться в локальную природозащитную ассоциацию и оберегать каретту. В сезон активисты ежедневно обходят пляж и ограждают найденные кладки металлическими пирамидами, на которых указаны номер гнезда и дата. Вылупляются черепашата в августе — сентябре, волонтеры внимательно следят за этим процессом, помогая малышам беспрепятственно добраться до моря.

[ + – ] Символ поселка. Черепахи каретта — главная местная достопримечательность Фото: Евгения Королева [ + – ] Каретта под охраной. Черепашьи кладки ограждают специальными пирамидами Фото: Евгения Королева

Именно каретта спасли Чиралы от крупной туристической застройки: здесь нет масштабных отельных комплексов. Вместо этого по всему поселку разбросаны небольшие гостиницы в два этажа максимум, пансионы, виллы и кемпинги. На пляже вы тоже не найдете никакой специальной инфраструктуры — ни туалетов, ни душа, ни раздевалок, только шезлонги, и те стоят на расстоянии от моря.

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С гнездящимися черепахами мы разминулись на неделю, но нам повезло встретить их в открытом море. Во время прогулки на корабле в одной из бухт каретта приплыла под самый борт, так что туристы смогли устроить фотосессию с черепахой. Как оказалось, капитаны яхт и катеров каждый день прикармливают ее свежей рыбой, так что она привыкла обедать здесь под восторженные крики людей.

Черепахи стали одним из главных символов Чиралы. Изображения каретты можно увидеть на вывесках пансионов и кафе, а на пляже установлены многочисленные стенды с информацией о здешних обитателях. Разводить костры в прибрежной полосе и ставить палатки строго запрещено.

Ликийцы и горящая гора

В Чиралы помимо черепах существуют лишь две достопримечательности — античный город Олимпос, к которому можно пройти по пляжу, и гора Химера, на склонах которой круглый год горит выходящий на поверхность газ.

Мерджимек чорба, густой ароматный суп из чечевицы, — это обязательный пункт в гастрономи­ческом чек-листе в Турции

Ликийский Олимпос находится в ущелье на берегу реки, бывшей в прежние времена судоходной, так что корабли могли заходить непосредственно в город. Сегодня река обмелела, и те туристы, кто не хочет платить за вход, переходят по ней вброд к руинам. Билет в археологический комплекс стоит 40 лир (125 грн), всю территорию в спокойном режиме и с остановкой на кофе можно обойти за час. Из интересного — массивные саркофаги, варварски разбитые грабителями, и обширный некрополь. Правда, отдыхающих в знойную летнюю погоду больше интересует местная "ванна молодости" — небольшой водоем с ледяной пресной водой.

На Химеру, или Янарташ, лучше подниматься ближе к вечеру: во-первых, не так жарко, во-вторых, в сумерках горящие огни выглядят гораздо эффект­нее. Вход сюда стоит 12 лир (38 грн), подъем занимает около 20 минут, и сверху открывается живописный вид на бухту. На склоне — пара десятков "горелок" разной интенсивности. Туристы развлекаются тем, что жарят на подземном "вечном огне" сосиски и маршмэллоу. Под ногами крутятся худые голодные коты, выпрашивающие свою долю вкусняшек.

[ + – ] Прогулка по бухтам. В Чиралы большой выбор яхт, катающих туристов по живописным местам [ + – ] Минимализм во всем. На пляже нет развернутой инфраструктуры — лишь шезлонги и зонтики [ + – ] Виллы и пансионы. Вместо отельных комплексов Чиралы застроен маленькими гостиницами в два этажа максимум [ + – ] Удачная локация. С трех сторон поселок Чиралы окружен горами, здесь проходит часть Ликийской тропы [ + – ] Наследие предков. Саркофаги в Олимпосе варварски разбиты грабителями [ + – ] Город у моря. Олимпос окончательно опустел к XV веку

Такое специфическое место в древние времена не могло не породить колоритные легенды. Античные греки считали, что герой Беллерофонт освободил жителей Ликии от страшного чудовища Химеры и запер ее здесь в скалах. Вот от ее дыхания и горят огни на поверхности.

Чорба и пахлава

— Найди кафе Arikanda, подойди к хозяину Нихату, скажи, что ты от меня, он тебя накормит самой вкусной чорбой в мире! — пишет мне друг, узнав, что я отдыхаю в Чиралы. В докарантинные времена он тоже здесь был с семьей и подружился c Нихатом. Мерджимек чорба, густой ароматный суп из чечевицы, — это обязательный пункт в гастрономическом чек-листе в Турции, так что на один из ланчей мы идем в разрекламированное заведение. Нихат, седовласый обаятельный мужчина, ни слова не понимающий ни по-русски, ни по-английски, искренне радуется весточке из Украины от старых знакомых. Тут же предлагает нам пользоваться всей инфраструктурой кафе, в том числе душем и лежаками на пляже, а в качестве презента приносит арбуз, дыню и кофе. Чорба здесь и впрямь великолепная.

[ + – ] Дары моря. В любом кафе в меню есть блюда из свежей рыбы и морепродуктов Фото: Евгения Королева

Несмотря на то что еда в Турции максимально простая и незамысловатая (за исключением сладостей, пожалуй), она вкусная и сытная. Тонкие лепешки гезлеме с разными начинками, обширные завтраки кахвалты (переводится как "до кофе") с десятком маленьких пиал с оливками, сыром и прочими вкусностями, сигара берек, рулеты с сыром, острая закуска эзме — недели едва хватает на то, чтобы все перепробовать. В Чиралы к тому же во всех кафе подают отличную рыбу — сибас, дорадо или форель, которую выращивают на фермах в соседнем Улупинаре. Ну и какое путешествие в Турцию может обойтись без пахлавы — здесь ее обязательно стоит брать не в магазинах, а в кафе или на базаре, тогда она будет свежей и тающей во рту.

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Отдых в Чиралы нет смысла выбирать тем, кто хочет привычный all inclusive. Но если есть желание посмотреть на более традиционную, нетуристическую Турцию, то маленький курорт для этого подойдет отлично.