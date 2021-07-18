"Из-за нужды, денег не было совсем", — Måneskin рассказали о своих первых концертах на улицах

Итальянским музыкантам приходилось ходить по кастингам и записываться на прослушивания. За все время существования группа Måneskin пережила несколько конфликтов.

Победители конкурса "Евровидение-2021" Måneskin рассказали, как образовалась их группа и когда они обрели популярность, пишет издание Cosmopolitan.

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Как признались музыканты, они познакомились еще во время учебы в римском лицее имени Джона Кеннеди, но больше всего их сплотила любовь к музыке.

По словам Давида Дамиано, группа Måneskin, покорившая "Евровидение-2021" с песней "Zitti E Buoni", была основана в 2016 году.

"Да, мы постоянно ходили друг к другу в гости, обсуждали разных артистов. Еще мы занимались музыкой: ребята Виктория и Томас играли на гитарах, Итан на барабанах, а я пел. В какой-то момент Итан, сказал: ‎‎‎"Эй, а почему бы нам не организовать группу?"… Наша группа образовалась в 2016 году", — заявил музыкант в интервью.

Бас-гитаристка Måneskin Виктория Де Анджелис рассказала, что группе приходилось даже выступать на улице из-за нехватки денег, но это был сумасшедший опыт, поскольку такого отклика от слушателей они никогда не получали.

"Всем почему-то кажется, что мы быстро пришли к успеху, но это не так. Да, мы играли на улицах, ходили по кастингам и участвовали в прослушиваниях, делали все, чтобы нас заметили – и на это ушел не один год", — продолжил барабанщик Итан Торчио.

А басистка Виктория Де Анджелис добавила: "Да, из-за нужды (выступали на улице — ред.) – денег не было совсем".

Группу Måneskin, как рассказывают музыканты, стали узнавать после победы на конкурсе "X Factor" и фестивале в Сан-Ремо. А вот триумф на "Евровидение-2021" с песней "Zitti E Buoni" принес группе мировую известность.

"Нас знают именно благодаря этим соревнованиям. X Factor и фестиваль в Сан-Ремо сделали нас популярными в Италии, а "‎Евровидение" принесло мировую известность", — подчеркнул солист Давид Дамиано.

Музыканты Måneskin не скрывают, что за 5-летнее существование группы они пережили несколько конфликтов и ссор, но они касались бытовых вопросов. В плане творчества у участников группы не бывает разлада, поскольку они еще со школы "научились слушать друг друга".

"Мы очень много времени проводим вместе: репетиции, запись музыки в студии, концерты. Если ссоры случаются, то, как правило, по каким-то бытовым вопросам и на гастролях – кто разбросал носки в номере или занял на целый час душ", — ответил Томас Раджи на вопрос собеседника о ссорах.

Участники Måneskin не думают о сольном творчестве и мечтают о мировом турне. После декабря у группы запланирован тур по Италии. Барабанщик Итан Торчио добавил, что после финала "Евровидение-2021" итальянская музыка в трендах, и это — отчасти заслуга группы Måneskin.

Ранее Фокус сообщал, что солист Måneskin поцеловал взасос гитариста группы. На концерте в Польше солист Måneskin Давид Дамиано поцеловал взасос коллегу по группе Томаса Раджи в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Также Фокус показывал, как выглядели победители "Евровидения-2021" Måneskin в детстве. В Instagram-аккаунте группы появились детские фото всех участников Måneskin. Публикация за пару часов набрала более миллиона лайков и восторженных комментариев фанатов, а больше всех умилили детские снимки Давида Дамиано и Итана Торчио.