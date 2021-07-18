"Через потребу, грошей не було зовсім", — Måneskin розповіли про свої перші концертах на вулицях

Італійським музикантам доводилося ходити по кастингах і записуватися на прослуховування. За весь час існування група Måneskin пережила кілька конфліктів.

Переможці конкурсу "Євробачення-2021" Måneskin розповіли, як утворилася їх група і коли вони стали популярними, пише видання Cosmopolitan.

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Як зізналися музиканти, вони познайомилися ще під час навчання в римському ліцеї імені Джона Кеннеді, але найбільше їх згуртувала любов до музики.

За словами Давида Даміано, група Måneskin, яка підкорила "Євробачення-2021" з піснею "Zitti E Buoni", була заснована в 2016 році.

"Так, ми постійно ходили один до одного в гості, обговорювали різних артистів. Ще ми займалися музикою: хлопці Вікторія і Томас грали на гітарах, Ітан на барабанах, а я співав. В якийсь момент Ітан, сказав: "Гей, а чому б нам не організувати групу?... Наша група утворилася в 2016 році", — заявив музикант в інтерв'ю.

Бас-гітаристка Måneskin Вікторія Де Анджеліс розповіла, що групі доводилося навіть виступати на вулиці через брак грошей, але це був божевільний досвід, оскільки такого відгуку від слухачів вони ніколи не отримували.

"Всім чомусь здається, що ми швидко прийшли до успіху, але це не так. Так, ми грали на вулицях, ходили по кастингах і брали участь в прослуховуваннях, робили все, щоб нас помітили — і на це пішов не один рік", — продовжив барабанщик Ітан стирчить.

А басистка Вікторія Де Анджеліс додала: "Так, через потребу (виступали на вулиці — ред.) — грошей не було зовсім".

Групу Måneskin, як розповідають музиканти, стали впізнавати після перемоги на конкурсі "X Factor" і фестивалі в Сан-Ремо. А ось тріумф на "Євробачення-2021" з піснею "Zitti E Buoni" приніс групі світову популярність.

"Нас знають саме завдяки цим змаганням. X Factor і фестиваль в Сан-Ремо зробили нас популярними в Італії, а "Євробачення" принесло світову популярність", — підкреслив соліст Давид Даміано.

Музиканти Måneskin не приховують, що за 5-річне існування групи вони пережили кілька конфліктів і сварок, але вони стосувалися побутових питань. У плані творчості в учасників групи не буває розладу, оскільки вони ще зі школи "навчилися слухати один одного".

"Ми дуже багато часу проводимо разом: репетиції, запис музики в студії, концерти. Якщо сварки трапляються, то, як правило, з якихось побутових питань та на гастролях — хтось розкидав шкарпетки в номері або засів на цілу годину у душі", — відповів Томас Раджі на питання співрозмовника про сварки.

Учасники Måneskin не думають про сольну творчість і мріють про світове турне. Після грудня у групи заплановано тур по Італії. Барабанщик Ітан Сторчіо додав, що після фіналу "Євробачення-2021" італійська музика в трендах, і це — частково заслуга групи Måneskin.

Раніше Фокус повідомляв, що соліст Måneskin поцілував взасос гітариста групи. На концерті в Польщі соліст Måneskin Давид Даміано поцілував взасос колегу по групі Томаса Раджі в підтримку ЛГБТ-спільноти.

Також Фокус показував, як виглядали переможці "Євробачення-2021" Måneskin в дитинстві. У Instagram-акаунті групи з'явилися дитячі фото всіх учасників Måneskin. Публікація за пару годин набрала понад мільйон лайків і захоплених коментарів фанатів, а більше всіх розчулили дитячі знімки Давида Даміано і Ітана Сторчіо.