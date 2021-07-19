"50 раундов": Кличко в честь юбилея показал, как взобрался на гору и прыгнул с парашютом (видео)

Мэр Киева и бывший боксер считает, что 50 лет — это "только экватор" и заверил, что не опускает рук, ничего не боится и продолжает работать над собой.

Мэр Киева Виталий Кличко, которому сегодня, 19 июля, исполнилось 50 лет, опубликовал в Telegram видео в честь своего дня рождения.

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В ролике бывший боксер показал, как проехал 50 км на велосипеде, взобрался на гору Казбек (Грузия) высотой более 5 тысяч метров, прыгнул с такой же высоты с парашютом и подтянулся на турнике 50 раз.

"В день своего юбилея могу сказать, что выстоял 50 раундов", — отметил Кличко в публикации.

Бывший боксер подчеркнул, что продолжает работать над собой и заявил, что всегда необходимо настойчиво идти к своей цели.

"Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верит в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал", — похвастался Кличко, подчеркнув, что 50 лет — это "только экватор".

[ + – ] Кличко опубликовал видео в честь своего дня рождения

Накануне своего дня рождения, 18 июля, бывший боксер опубликовал мини-фильм под названием "Кличко. История первых 50 раундов", посвященный его жизни, карьере и семье.

[ + – ] Фильм "Кличко. История первых 50 раундов"

Напомним, недавно песня о Кличко с его известными афоризмами оказалась в ТОП лучших новинок сервиса Apple Music.

А в ноябре Кличко провел презентацию книги с его цитатами-мемами, ходе которой упрекнул "95 квартал" за шутки о нем.