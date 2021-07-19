"50 раундів": Кличко на честь ювілею показав, як виліз на гору і стрибнув з парашутом (відео)

Мер Києва і колишній боксер вважає, що 50 років — це "тільки екватор" і запевнив, що не опускає рук, нічого не боїться і продовжує працювати над собою.

Мер Києва Віталій Кличко, якому сьогодні, 19 липня, виповнилося 50 років, опублікував у Telegram відео на честь свого дня народження.

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У ролику колишній боксер показав, як проїхав 50 км на велосипеді, виліз на гору Казбек (Грузія) заввишки понад 5 тисяч метрів, стрибнув з такої ж висоти з парашутом і підтягнувся на турніку 50 разів.

"У день свого ювілею можу сказати, що вистояв 50 раундів", — зазначив Кличко в публікації.

Колишній боксер підкреслив, що продовжує працювати над собою і заявив, що завжди необхідно наполегливо йти до своєї мети.

"Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не звертати уваги на тих, хто не вірить у тебе. Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив", — похвалився Кличко, підкресливши, що 50 років — це "тільки екватор".

[ + – ] Кличко опублікував відео на честь свого дня народження

Напередодні свого дня народження, 18 липня, колишній боксер опублікував міні-фільм під назвою "Кличко. Історія перших 50 раундів", присвячений його життю, карʼєрі та сімʼї.

[ + – ] Фільм "Кличко. Історія перших 50 раундів"

Нагадаємо, нещодавно пісня про Кличка з його відомими афоризмами опинилася в ТОП кращих новинок сервісу Apple Music.

А в листопаді Кличко провів презентацію книги з його цитатами-мемами, під час якої дорікнув "95 кварталу" за жарти про нього.