Золото, бриллианты. Топ-5 дерзких краж ювелирных украшений 21 века

Как пытались украсть Дрезденский зеленый бриллиант, бриллиант "Звезда тысячелетия" и другие уникальные драгоценности. Вспоминаем самые дерзкие и масштабные кражи драгоценностей с начала XXI века.

Недавнее ограбление в Каннах, когда жертвой преступников стала актриса Джоди Тернер-Смит, во время марафона красных дорожек фестиваля, напомнило нам, что блеск дорогих камней пленит преступников, как и в далекие эпохи грандиозных ограблений, по которым снято немало фильмов. Актрису ограбили во время завтрака в отеле Marriott. Преступники проникли в номер знаменитости и вынесли украшения на сумму около 17 тысяч фунтов.

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[ + – ] У Джоди Тернер-Смит украли драгоценности на сумму около 17 000 фунтов стерлингов

Такие хорошо рассчитанные ограбления в posh-обществе происходили не раз. Мы решили вспомнить самые дерзкие из них.

Лондон, 2000 год. Цель: бриллиант "Звезда тысячелетия" из коллекции Де Бирс

Это грандиозное ограбление могло бы подарить страждущим сценаристам много идей для отличных сюжетов. Впрочем, преступникам не удалось довести задуманное до логического завершения. Хотя все было продумано, как в лучшем голливудском фильме. В ноябре 2000 года, во время проходившей в Лондоне ювелирной выставки в экспоцентре "Купол тысячелетия", в павильоны проникли одетые в бронежилеты преступники. Ограждение и стену они заранее пробили ковшом экскаватора.

Главной целью грабителей был бриллиант "Звезда тысячелетия" в 203 карата. Алмаз нашли в 1990 году в Заире, в необработанном виде он весил 777 карат и был шестым по величине необработанным алмазом ювелирного качества в мире. Драгоценность приобрела компания Де Бирс (De Beers). Камень раскололи на части бельгийские ювелиры, отполировали специалисты из ЮАР и окончательную красоту на него навели в Нью-Йорке, выбрав огранку в форме груши с 54 гранями.

[ + – ] Бриллиант Звезда тысячелетия, десятый среди крупнейших обработанных алмазов в мире Фото: brillianty.info

Для отхода умельцы использовали слезоточивый газ. Однако полиция в этом случае оказалась более активной и ловкой, чем показывают в кино. Оказалось, что за преступниками, готовившими масштабное ограбление, долгое время следили и были готовы их перехватить. На территории выставочного центра присутствовали полицейские в штатском. Преступников задержали, награбленное вернули.

Если бы ограбление прошло успешно, владелец бриллианта, компания Де Бирс, могла потерять 350 миллионов фунтов стерлингов.

Антверпен, 2003 год. Цель: хранилище Алмазного центра Антверпена

Антверпен славится в мире как алмазная столица. Не удивительно, что город то и дело узнает о новых попытках масштабных ограблений, где же еще им бывать так часто? Одним из таких грабителей с большими амбициями оказался итальянец — Леонардо Нотарбартоло.

[ + – ] Через Антверпен проходит 80% мирового оборота неограненных алмазов Фото: pexels.com

Преступник очень основательно подготовился к ограблению. За три года до "часа Ч" он открыл ювелирную лавку и завел деловые отношения со многими бизнесменами в сфере торговли алмазами.

На ограбление Нотарбартоло отправился в компании троих подельников. Пока Нотарбартоло изображал для публики роль добропорядочного бизнесмена, троица прорыла подземный ход к хранилищу алмазов. Попав внутрь, всем вместе им удалось взломать сложный кодовый замок и обойти внушительную систему охраны (включая тепловой и сейсмический датчики) в хранилище Алмазного центра Антверпена.

Грабители вскрыли 23 из 189 сейфов хранилища, откуда забрали бриллианты на общую сумму в 100 миллионов долларов, и бесшумно покинули помещение — да так, что опознать их не получилось ни по одной из записей с камер. Все было бы идеально, но Леонардо забыл на месте преступления недоеденный сэндвич… И после анализа ДНК его личность быстро установили.

Грабитель был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Его освободили раньше — в 2009 году и отправили на родину в Италию. Правда в 2013 его снова арестовали за несоблюдение правил досрочного освобождения — он отказался выплачивать возмещение владельцам украденных камней.

Похищенные драгоценности так и не нашли.

Брюссель, 2013 год. Цель: контейнеры с алмазами

Это ограбление совершила группа из восьми человек, которые переоделись в полицейскую форму и с оружием в руках проникли на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Злоумышленников интересовала масштабная партия алмазов, которую грузили в самолет для отправки в Швейцарию. Грабители забрали контейнеры с алмазами, запугав сотрудников аэропорта.

Преступникам удалось скрыться с алмазами на общую сумму 50 миллионов долларов.

Канны, 2013 год. Цель: ювелирная выставка бренда Leviev

Этот год оказался сложным для полиции юга Франции. Всего за пару месяцев там трижды совершали крупные ограбления, одно из которых произошло во время кинофестиваля в Каннах. В первом случае из гостиничного номера пропали драгоценности стоимостью 1,5 миллиона евро, во втором — колье ценой в 2 миллиона евро. Но самым дерзким стало ограбление, произошедшее в отеле Carlton Intercontinental, где проходила выставка Extraordinary Diamonds, организованная знаменитым ювелиром Львом Левиевым.

[ + – ] Бренд Leviev оценил урон в 136 миллионов долларов Фото: Arjiv Exports from Pexels

При свете дня грабитель, вооруженный пистолетом, зашел в пятизвездочный отель на набережной Круазетт и проследовал на ювелирную выставку бренда Leviev. Ограбление он совершил, надев на голову бейсболку и бандану — то есть, не особенно беспокоясь об экипировке. Наглец забрал с витрины драгоценности, часы и крупные шлифованные алмазы, после чего скрылся на автомобиле.

Бренд Leviev оценил урон в 136 миллионов долларов. Преступник так и не был найден. Полиция подозревала в организации преступления группировку "Розовая пантера", которая была известна масштабными, хорошо продуманными ограблениями.

Дрезден, 2019 год. Цель: Дрезденский зеленый бриллиант

Одно из самых масштабных ограблений в новейшей истории произошло несколько лет назад в Германии. Забегая вперед, отметим, что преступникам снова удалось скрыться без следов. И хотя полиция приехала всего через 5 минут с момента поступления сигнала, правоохранители уже ничего не смогли поделать.

[ + – ] Дрезденский зеленый бриллиант — грушевидный алмаз естественного яблочно-зеленого цвета. Единственный крупный (41 карат) образец бриллианта данной разновидности Фото: Википедия

Итак, ранним утром в ноябре 2019 года трое грабителей подъехали к знаменитому музею драгоценностей "Зеленые своды" в Дрездене — бывшей сокровищнице княжеского рода Веттинов. Именно там хранится большая коллекция ювелирных изделий, в том числе, исторической значимости. Грабители умело обесточили квартал, после чего проникли в помещение. Весь процесс ограбления был заснят на камеру видеонаблюдения: преступники не потрудились что-то скрыть.

По мнению полиции, целью грабителей был "Дрезденский бриллиант" весом 41 карат. Но, все просчитав до мелочей, грабители все-таки промахнулись: в то время легендарный камень был на экспозиции в Нью-Йорке!

Тем не менее, "Зеленые своды" лишились значительной части коллекции — примерно на 1 миллиард евро. Министр внутренних дел Саксонии Роланд Веллер заявил, что это "горький день для культурного наследия".