Золото, діаманти. Топ-5 зухвалих крадіжок ювелірних прикрас 21 століття

Як намагалися вкрасти Дрезденський зелений діамант, діамант "Зірка тисячоліття" та інші унікальні коштовності. Згадуємо найсміливіші та масштабні крадіжки коштовностей з початку XXI століття.

Нещодавнє пограбування в Каннах, коли жертвою злочинців стала акторка Джоді Тернер-Сміт, під час марафону червоних доріжок фестивалю, нагадало нам, що блиск дорогих каменів полонить злочинців, як і в далекі епохи грандіозних пограбувань, за якими знято чимало фільмів. Акторку пограбували під час сніданку в готелі Marriott. Злочинці проникли в номер зірки й винесли прикраси на суму майже 17 тисяч фунтів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] У Джоді Тернер-Сміт вкрали коштовності на суму майже 17 000 фунтів стерлінгів

Такі добре розраховані пограбування в posh-суспільстві відбувалися не раз. Ми вирішили пригадати найзухваліші з них.

Лондон, 2000 рік. Мета: діамант "Зірка тисячоліття" з колекції Де Бірс

Це грандіозне пограбування могло б подарувати стражденним сценаристам багато ідей для відмінних сюжетів. Утім, злочинцям не вдалося довести задумане до логічного завершення. Хоча все було продумано, як у кращому голлівудському фільмі. У листопаді 2000 року, під час ювелірної виставки, яка проходила в Лондоні в експоцентрі "Купол тисячоліття", в павільйони проникли одягнені в бронежилети злочинці. Огородження й стіну вони заздалегідь пробили ковшем екскаватора.

Головною метою грабіжників був діамант "Зірка тисячоліття" в 203 карати. Алмаз знайшли в 1990 році в Заїрі, в необробленому вигляді він важив 777 каратів і був шостим за величиною необробленим алмазом ювелірної якості в світі. Коштовність придбала компанія Де Бірс (De Beers). Камінь розкололи на частини бельгійські ювеліри, відполірували фахівці з ПАР та остаточну красу на нього навели в Нью-Йорку, вибравши огранювання у формі груші з 54 гранями.

[ + – ] Діамант Зірка тисячоліття, десятий серед найбільших оброблених алмазів у світі Фото: brillianty.info

Для відходу умільці використовували сльозогінний газ. Однак поліція в цьому випадку виявилася більш активною та спритною, ніж показують у кіно. Зʼясувалося, що за злочинцями, які готували масштабне пограбування, довгий час стежили і були готові їх перехопити. На території виставкового центру були присутні поліцейські в штатському. Злочинців затримали, награбоване повернули.

Якби пограбування пройшло успішно, власник діаманта, компанія Де Бірс, могла втратити 350 мільйонів фунтів стерлінгів.

Антверпен, 2003 рік. Мета: сховище Алмазного центру Антверпена

Антверпен славиться в світі як діамантова столиця. Тож не дивно, що місто раз у раз дізнається про нові спроби масштабних пограбувань, де ж ще їм бувати так часто? Одним із таких грабіжників із великими амбіціями став італієць — Леонардо Нотарбартоло.

[ + – ] Через Антверпен проходить 80% світового обороту неограненних алмазів Фото: pexels.com

Злочинець дуже ґрунтовно підготувався до пограбування. За три роки до "години Ч" він відкрив ювелірну крамницю і завів ділові відносини з багатьма бізнесменами у сфері торгівлі алмазами.

На пограбування Нотарбартоло вирушив у компанії трьох спільників. Поки Нотарбартоло зображував для публіки роль добропорядного бізнесмена, трійця прорила підземний хід до сховища алмазів. Потрапивши всередину, усім разом їм вдалося зламати складний кодовий замок та обійти значну систему охорони (враховуючи тепловий і сейсмічний датчики) в сховище Алмазного центру Антверпена.

Грабіжники розкрили 23 зі 189 сейфів сховища, звідки забрали діаманти на загальну суму 100 мільйонів доларів, і безшумно покинули приміщення — та так, що впізнати їх не вийшло ні на одній із записів із камер. Усе було б ідеально, але Леонардо забув на місці злочину недоїдений сендвіч… І після аналізу ДНК його особистість швидко встановили.

Грабіжник був засуджений до 10 років тюремного увʼязнення. Його звільнили раніше — в 2009 році і відправили на батьківщину в Італію. Щоправда, в 2013 його знову заарештували за недотримання правил дострокового звільнення — він відмовився виплачувати відшкодування власникам вкрадених каменів.

Викрадені коштовності так і не знайшли.

Брюссель, 2013 рік. Мета: контейнери з алмазами

Це пограбування скоїла група з восьми осіб, які переодяглися в поліцейську форму й зі зброєю в руках проникли на злітно-посадкову смугу аеропорту.

Зловмисників цікавила масштабна партія алмазів, яку вантажили в літак для відправки у Швейцарію. Грабіжники забрали контейнери з алмазами, залякавши співробітників аеропорту.

Злочинцям вдалося втекти з алмазами на загальну суму 50 мільйонів доларів.

Канни, 2013 рік. Мета: ювелірна виставка бренду Leviev

Цей рік виявився складним для поліції півдня Франції. Всього за кілька місяців там тричі скоювали великі пограбування, одне з яких відбулося під час кінофестивалю в Каннах. У першому випадку з готельного номера зникли коштовності вартістю 1,5 мільйони євро, у другому — кольє ціною 2 мільйони євро. Але найзухвалішим стало пограбування, яке сталося в готелі Carlton Intercontinental, де проходила виставка Extraordinary Diamonds, організована знаменитим ювеліром Львом Левієвим.

[ + – ] Бренд Leviev оцінив шкоду в 136 мільйонів доларів Фото: Arjiv Exports from Pexels

Серед білого дня грабіжник, озброєний пістолетом, зайшов у пʼятизірковий готель на набережній Круазетт і проїхав на ювелірну виставку бренду Leviev. Пограбування він скоїв, одягнувши на голову бейсболку і бандану — тобто, не надто дбаючи про спорядження. Нахаба забрав із вітрини коштовності, годинник і великі шліфовані алмази, після чого зник на автомобілі.

Бренд Leviev оцінив шкоду в 136 мільйонів доларів. Злочинець так і не був знайдений. Поліція підозрювала в організації злочину угруповання "Рожева пантера", яка була відома масштабними, добре продуманими пограбуваннями.

Дрезден, 2019 рік. Мета: Дрезденський зелений діамант

Одне з наймасштабніших пограбувань у новітній історії відбулося кілька років тому в Німеччині. Забігаючи наперед, зазначимо, що злочинцям знову вдалося втекти без слідів. І хоча поліція приїхала всього через 5 хвилин з моменту надходження сигналу, правоохоронці вже нічого не змогли вдіяти.

[ + – ] Дрезденський зелений діамант — грушоподібний алмаз природного яблучно-зеленого кольору. Єдиний великий (41 карат) зразок діаманта цього різновиду Фото: Википедия

Отже, рано-вранці в листопаді 2019 року троє грабіжників підʼїхали до знаменитого музею коштовностей "Зелене склепіння" в Дрездені — колишньої скарбниці княжого роду Веттинів. Саме там зберігається велика колекція ювелірних виробів, зокрема, історичної значимості. Грабіжники вміло знеструмили квартал, після чого проникли в приміщення. Весь процес пограбування був знятий на камеру відеоспостереження: злочинці не потрудилися щось приховати.

На думку поліції, метою грабіжників був "Дрезденський діамант" вагою 41 карат. Але, все прорахувавши до дрібниць, грабіжники все ж таки промахнулися: у той час легендарний камінь був на експозиції в Нью-Йорку!

Проте, "Зелене склепіння" позбулися значної частини колекції — приблизно на 1 мільярд євро. Міністр внутрішніх справ Саксонії Роланд Веллер заявив, що це "гіркий день для культурної спадщини".