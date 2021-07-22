Британский фанат BTS потратил $140 тысяч, чтобы превратиться в корейца (фото, видео)

Оли Лондон перенес 18 операций, однако останавливаться на достигнутом не собирается. Например, он в шестой раз намерен изменить форму носа, чтобы тот стал максимально "корейским".

Британский блогер Оли Лондон настолько проникся южнокорейской культурой, что решился на серьезные изменения во внешности, сообщает Daily Mail.

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Житель Лондона захотел выглядеть, как его кумир, певец Чимин, участник легендарного бойз-бенда BTS. По его словам, чтобы выглядеть как "корейский небинарный человек", он перенес уже 18 операций, потратив на них более $140 тысяч.

[ + – ] Участник бойз-бенда BTS Пак Чи Мин стал для Оли Лондона объектом для подражания Фото: Соцсети

"Все началось, когда я жил в Южной Корее в 2013 году. Я был настолько увлечен и одержим корейской культурой, языком и людьми. Но что меня больше всего поразило, так это то, как выглядят корейцы, я просто так полюбил их эстетику", – рассказал 31-летний мужчина австралийским радиоведущим Кайлу и Джеки О на KIISFM1065.

Тогда же он и начал менять свою внешность, однако активно кабинет пластического хирурга Оли посещал последние три года. Болезненные процедуры включали пять операций на носу, подтяжку век, коррекцию контуров лица, в том числе реструктуризацию скул и челюсти, чтобы они выглядели "симметричными".

[ + – ] Так британец выглядел до 2013 года Фото: Соцсети

"Около трех недель назад мне подрезали веки, чтобы приподнять их, чтобы сделать их более корейскими. Еще мне сделали подтяжку бровей, заменили все зубы винирами, чтобы они выглядели по-корейски", – объяснил Оли, добавив, что чувствует себя холстом, на котором еще немало пространства для творчества.

А в том, что операции будут еще, он даже не сомневается. Например, несмотря на пять ринопластик, он недоволен своим носом.

"Мне нужно исправить свой нос. Корейские носы очень милые, очень маленькие и очень заостренные, поэтому я пытаюсь повторить это. У меня было пять операций на носу, и все они пошли не так, как надо, но я надеюсь сделать правильный корейский нос", – заявил Лондон.

По словам мужчины, самой болезненной была операция по уменьшению грудных мышц и удалению жира с них:

"Это была агония. Это была самая большая боль, которую я когда-либо испытывал, я никогда больше не хочу касаться этой части своего тела, это было безумием".

Блогер с удовольствием делится с подписчиками в Instagram фотографиями обновленного себя, а также показывает, как выглядит после операций и как проходит реабилитационный период после очередной процедуры.

Несмотря на то, что сам Оли в целом чувствует себя счастливее, чем раньше, его родители "недовольны" его изменениями.

"Каждый раз, когда я делаю процедуру, мама сходит с ума. Думаю, любому родителю будет тяжело в такой ситуации. Но если вы не живете в моем теле, если вы не испытали эту корейскую культуру, если вы не прожили такую ​​жизнь, вы не сможете этого понять, поэтому это трудно объяснить", — сказал Оли. Он подчеркнул, что стал намного увереннее в себе и очень доволен своим новым имиджем. Блогер продолжает изучать корейский язык и придерживаться образа жизни этой страны.

Что касается личной жизни, то мужчина встречается только с корейцами и заявляет, что никогда не будет с представителем другой страны.

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