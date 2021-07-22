Британский фанат BTS потратил $140 тысяч, чтобы превратиться в корейца (фото, видео)
Оли Лондон перенес 18 операций, однако останавливаться на достигнутом не собирается. Например, он в шестой раз намерен изменить форму носа, чтобы тот стал максимально "корейским".
Британский блогер Оли Лондон настолько проникся южнокорейской культурой, что решился на серьезные изменения во внешности, сообщает Daily Mail.
Житель Лондона захотел выглядеть, как его кумир, певец Чимин, участник легендарного бойз-бенда BTS. По его словам, чтобы выглядеть как "корейский небинарный человек", он перенес уже 18 операций, потратив на них более $140 тысяч.
"Все началось, когда я жил в Южной Корее в 2013 году. Я был настолько увлечен и одержим корейской культурой, языком и людьми. Но что меня больше всего поразило, так это то, как выглядят корейцы, я просто так полюбил их эстетику", – рассказал 31-летний мужчина австралийским радиоведущим Кайлу и Джеки О на KIISFM1065.
Тогда же он и начал менять свою внешность, однако активно кабинет пластического хирурга Оли посещал последние три года. Болезненные процедуры включали пять операций на носу, подтяжку век, коррекцию контуров лица, в том числе реструктуризацию скул и челюсти, чтобы они выглядели "симметричными".
"Около трех недель назад мне подрезали веки, чтобы приподнять их, чтобы сделать их более корейскими. Еще мне сделали подтяжку бровей, заменили все зубы винирами, чтобы они выглядели по-корейски", – объяснил Оли, добавив, что чувствует себя холстом, на котором еще немало пространства для творчества.
А в том, что операции будут еще, он даже не сомневается. Например, несмотря на пять ринопластик, он недоволен своим носом.
"Мне нужно исправить свой нос. Корейские носы очень милые, очень маленькие и очень заостренные, поэтому я пытаюсь повторить это. У меня было пять операций на носу, и все они пошли не так, как надо, но я надеюсь сделать правильный корейский нос", – заявил Лондон.
По словам мужчины, самой болезненной была операция по уменьшению грудных мышц и удалению жира с них:
"Это была агония. Это была самая большая боль, которую я когда-либо испытывал, я никогда больше не хочу касаться этой части своего тела, это было безумием".
Блогер с удовольствием делится с подписчиками в Instagram фотографиями обновленного себя, а также показывает, как выглядит после операций и как проходит реабилитационный период после очередной процедуры.
Несмотря на то, что сам Оли в целом чувствует себя счастливее, чем раньше, его родители "недовольны" его изменениями.
"Каждый раз, когда я делаю процедуру, мама сходит с ума. Думаю, любому родителю будет тяжело в такой ситуации. Но если вы не живете в моем теле, если вы не испытали эту корейскую культуру, если вы не прожили такую жизнь, вы не сможете этого понять, поэтому это трудно объяснить", — сказал Оли. Он подчеркнул, что стал намного увереннее в себе и очень доволен своим новым имиджем. Блогер продолжает изучать корейский язык и придерживаться образа жизни этой страны.
Что касается личной жизни, то мужчина встречается только с корейцами и заявляет, что никогда не будет с представителем другой страны.
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