Британський фанат BTS витратив $140 тисяч, щоб перетворитися на корейця (фото, відео)

Олі Лондон переніс 18 операцій, проте зупинятися на досягнутому не збирається. Наприклад, він вшосте має намір змінити форму носа, щоб той став максимально "корейським".

Британський блогер Олі Лондон настільки перейнявся південнокорейською культурою, що зважився на серйозні зміни в зовнішності, повідомляє Daily Mail.

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Житель Лондона захотів виглядати, як його кумир, співак Чімін, учасник легендарного бойз-бенду BTS. За його словами, щоб виглядати як "корейська небінарна людина", він переніс уже 18 операцій, витративши на них понад $140 тисяч.

[ + – ] Учасник бойз-бенду BTS Пак Чімін став для Олі Лондона об'єктом для наслідування Фото: Соцсети

"Усе почалося, коли я жив у Південній Кореї у 2013 році. Я був настільки захоплений і одержимий корейською культурою, мовою і людьми. Але що мене найбільше вразило, то це те, як виглядають корейці, я просто так полюбив їхню естетику", — розповів 31-річний чоловік австралійським радіоведучим Кайлу і Джекі О на KIISFM1065.

Тоді ж він і почав міняти свою зовнішність, проте активно кабінет пластичного хірурга Олі відвідував останні три роки. Хворобливі процедури включали пʼять операцій на носі, підтяжку повік, корекцію контурів обличчя, зокрема реструктуризацію вилиць і щелепи, щоб вони виглядали "симетричними".

[ + – ] Так британець виглядав до 2013 року Фото: Соцсети

"Близько трьох тижнів тому мені підрізали повіки, щоб підняти їх, щоб зробити їх більш корейськими. Ще мені зробили підтяжку брів, замінили всі зуби вінірами, щоб вони виглядали по-корейськи", — пояснив Олі, додавши, що відчуває себе полотном, на якому ще чимало простору для творчості.

А в тому, що операції будуть ще, він навіть не сумнівається. Наприклад, незважаючи на пʼять ринопластик, він незадоволений своїм носом.

"Мені потрібно виправити свій ніс. Корейські носи дуже милі, дуже маленькі і дуже загострені, тому я намагаюся повторити це. У мене було пʼять операцій на носі, і всі вони пішли не так, як треба, але я сподіваюся зробити правильний корейський ніс", — заявив Лондон.

За словами чоловіка, найболючішою була операція зі зменшення грудних мʼязів і видалення жиру з них:

"Це була агонія. Це був найбільший біль, що я коли-небудь відчував, я ніколи більше не хочу торкатися цієї частини свого тіла, це було божевіллям".

Блогер із задоволенням ділиться з підписниками в Instagram фотографіями оновленого себе, а також показує, як виглядає після операцій і як проходить реабілітаційний період після чергової процедури.

Незважаючи на те, що сам Олі в цілому відчуває себе щасливіше, ніж раніше, його батьки "незадоволені" його змінами.

"Щоразу, коли я роблю процедуру, мама божеволіє. Думаю, будь-якому батькові чи матері буде важко в такій ситуації. Але якщо ви не живете в моєму тілі, якщо ви не відчули цю корейську культуру, якщо ви не прожили таке життя, ви не зможете цього зрозуміти, тому це важко пояснити", — сказав Олі. Він підкреслив, що став набагато впевненішим у собі і дуже задоволений своїм новим іміджем. Блогер продовжує вивчати корейську мову і дотримуватися способу життя цієї країни.

Що стосується особистого життя, то чоловік зустрічається тільки з корейцями та заявляє, що ніколи не буде з представником іншої країни.

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