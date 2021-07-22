Ирину Шейк заметили в компании нового мужчины

Джейсон Судейкис и Ирина Шейк встретились с коллегами актера в популярном ресторане на Манхэттене.

35-летняя российская супермодель Ирина Шейк была замечена с 45-летним американским актером-комиком Джейсоном Судейкисом возле ресторана на Манхэттене в Нью-Йорке, где они ужинали с некоторыми из коллег Джейсона по фильму "Тед Лассо", сообщает Hollywood Life.

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Актер и модель возле Hunt & Fish Club разговаривали с Ханной Уоддингхэм и Бреттом Гольдштейном. Ирина великолепно выглядела в черном костюме на пуговицах с длинными рукавами и глубоким вырезом, дополнив образ черными ботинками, а Джейсон выбрал для выхода в люди разноцветную толстовку, темно-синие брюки и белые кроссовки.

Атмосфера общения выглядела непринужденной, по мнению папарацци, знаменитостям было комфортно друг с другом. Ни Ирина, ни Джейсон свой совместный выход никак не комментируют, давая СМИ поводы для домыслов. Журналисты же в свою очередь не исключают, что русская красавица решилась на новые отношения после расставания с отцом своей дочери, режиссером и актером Брэдли Купером.

Как известно, недавно Шейк оказалась в центре внимания прессы. Ей активно начали приписывать роман с рэпером-миллиардером Канье Уэстом, который пригласил модель во Францию на празднование своего дня рождения. Кроме того, Ирину и ранее не раз видели в компании музыканта.

Позже россиянка открестилась от романтических отношений с Канье, заявив, что они являются всего лишь друзьями.