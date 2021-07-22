Ірину Шейк помітили в компанії нового чоловіка

Джейсон Судейкіс та Ірина Шейк зустрілися з колегами актора в популярному ресторані на Манхеттені.

35-річна російська супермодель Ірина Шейк була помічена з 45-річним американським актором-коміком Джейсоном Судейкісом біля ресторану на Манхеттені в Нью-Йорку, де вони вечеряли з деякими з колег Джейсона по фільму "Тед Лассо", повідомляє Hollywood Life.

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Актор і модель біля Hunt & Fish Club розмовляли з Ханною Воддінгхем і Бреттом Гольдштейном. Ірина чудово виглядала в чорному костюмі на ґудзиках з довгими рукавами і глибоким вирізом, доповнивши образ чорними черевиками, а Джейсон вибрав для виходу в люди різнокольорову толстовку, темно-сині штани і білі кросівки.

Атмосфера спілкування виглядала невимушеною, на думку папараці, знаменитостям було комфортно одне з одним. Ні Ірина, ні Джейсон свій спільний вихід ніяк не коментують, даючи ЗМІ приводи для домислів. Журналісти ж у свою чергу не виключають, що російська красуня зважилася на нові відносини після розставання з батьком своєї дочки, режисером і актором Бредлі Купером.

Як відомо, нещодавно Шейк опинилася в центрі уваги преси. Їй активно почали приписувати роман з репером-мільярдером Каньє Вестом, який запросив модель до Франції на святкування свого дня народження. Крім того, Ірину і раніше не раз бачили в компанії музиканта.

Пізніше росіянка відхрестилася від романтичних відносин з Каньє, заявивши, що вони є всього лише друзями.