Николь Кидман удивила поклонников внешним видом без длинных волос (фото)

Короткая стрижка подчеркнула тонкие черты лица австралийской актрисы. Ранее Николь Кидман никто не видел без ее длинных волос.

54-летняя оскароносная актриса Николь Кидман, обладательница длинных светлых волос, опубликовала в соцсети снимок, на котором позирует с короткой стрижкой пикси.

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Одна из самых успешных австралийских актрис изображена на фото с закрытыми глазами и подятой вверх рукой на фоне радуги. Короткие волосы обрамляют лицо знаменитости, подчеркивая его тонкие черты.

Фото: Nicole Kidman/Instagram

Кадр сделан на съемочной площадке, где кипит работа над картиной "Рёв". В ней также появятся Синтия Эриво, Мерритт Вевер и Элисон Бри. Сериал основан на книге рассказов Сесилии Ахерн и будет включать восемь получасовых эпизодов, каждый из которых рассказывается с женской точки зрения.

Книжный сборник из 30 рассказов представляет женщину, исследующую какое-то абсурдное противоречие или проблему в своей жизни.

"Рёв" – не единственный проект, в котором задействована звезда. Она сыграет Люсиль Болл в новом биографическом фильме Аарона Соркина об Amazon "Быть ​​Рикардо". Ранее она сыграла в сериале "Девять идеальных незнакомцев", основанном на одноименном бестселлере Лианы Мориарти. Трейлер фильма уже есть в Сети.

Также в нем играют Мелисса Маккарти, Бобби Канавале, Реджина Холл, Люк Эванс, Самара Уивинг и Мэнни Хасинто.

В целом, период пандемии выдался для Кидман весьма продуктивным. В прошлом году в интервью Daily Telegraph она сказала, что "взволнована" тем, что смогла принести производство в размере 100 миллионов долларов и сотни рабочих мест для местной киноиндустрии после того, как она рухнула из-за пандемии коронавируса.

Напомним, портрет Николь Кидман украсил 18-этажное здание в Сиднее.