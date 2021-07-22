Ніколь Кідман здивувала шанувальників зовнішнім виглядом без довгого волосся (фото)

Коротка стрижка підкреслила тонкі риси обличчя австралійської актриси. Раніше Ніколь Кідман ніхто не бачив без її довгого волосся.

54-річна оскароносна актриса Ніколь Кідман, володарка довгого світлого волосся, опублікувала в соцмережі знімок, на якому позує з короткою стрижкою пікс.

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Одна з найуспішніших австралійських актрис зображена на фото із заплющеними очима і піднятою вгору рукою на фоні веселки. Коротке волосся обрамляє обличчя знаменитості, підкреслюючи його тонкі риси.

Фото: Nicole Kidman/Instagram

Кадр зроблений на знімальному майданчику, де кипить робота над картиною "Рев". У ній також зʼявляться Синтія Еріво, Меррітт Вевер і Елісон Брі. Серіал заснований на книзі оповідань Сесілії Ахерн і включатиме вісім півгодинних епізодів, кожен з яких розповідається з жіночої точки зору.

Книжковий збірник з 30 розповідей представляє жінку, котра досліджує якесь абсурдне протиріччя або проблему у своєму житті.

"Рев" — не єдиний проект, у якому залучена зірка. Вона зіграє Люсіль Болл у новому біографічному фільмі Аарона Соркіна про Amazon "Бути Рікардо". Раніше вона зіграла в серіалі "Девʼять ідеальних незнайомців", заснованому на однойменному бестселері Ліани Моріарті. Трейлер фільму вже є в мережі.

Також у ньому грають Мелісса Маккарті, Боббі Каннавале, Реджина Холл, Люк Еванс, Самара Вівінг і Менні Хасінто.

У цілому, період пандемії видався для Кідман вельми продуктивним. У минулому році в інтервʼю Daily Telegraph вона сказала, що "схвильована" тим, що змогла принести виробництво в розмірі 100 мільйонів доларів і сотні робочих місць для місцевої кіноіндустрії після того, як вона впала через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, портрет Ніколь Кідман прикрасив 18-поверховий будинок у Сіднеї.