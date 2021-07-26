Певица Пинк предложила заплатить штраф норвежских гандболисток, наказанных за отказ играть в бикини

Pink заявила, что поддерживает девушек и осудила Европейскую федерацию гандбола

Американская певица Пинк выступила в защиту женской команды по пляжному гандболу из Норвегии, которую на днях оштрафовали за то, что они вышли на поле в удобных шортах вместо бикини, которые являются официальной экипировкой в данном виде спорта. Об этом пишет BBC.

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Инцидент со спортсменками уже вызвал бурю негодования в СМИ. Решение Европейской федерации гандбола (EHF), которая оштрафовала гандболисток на 150 евро каждую, а всего на 1500 евро, уже назвали сексистским и несправедливым.

Ранее в защиту спортсменок выступила теннисистка Билли Джин Кинг. А Пинк разместила в Twitter гневный пост, в котором написала: "Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против очень сексистских правил относительно "формы". Европейская федерация гандбола должна быть наказана за сексизм. Так держать, дамы. Я с радостью заплачу за вас штраф. Так держать".

[ + – ] Пост Пинк в соцсетях

Гандболистки уже поблагодарили певицу в Instagram, явно не ожидав поддержки со стороны известной исполнительницы. "Вот это да! Большое спасибо за поддержку", — написали спортсменки.

[ + – ] Певица Пинк с дочерью

Напомним, штраф на норвежскую гандбольную команду был наложен Дисциплинарным комитетом Европейской федерации гандбола (EHF), который требует, чтобы команда заплатила 1500 евро за неправильную экипировку. Надо отметить, что хоть гандболистки обязаны выходить на поле в крохотных трусиках-бикини, гандболисты играют в удобных шортах. Этот факт возмутил и официальных лиц в Норвегии.

"Это совершенно нелепо, что надо сделать, чтобы переменить мировоззрение в спортивном мире!"- написал в соцсетях министр культуры и спорта Норвегии Абид Раджа после решения Федерации.

А Эйрик Сордал, президент Норвежской федерации волейбола, заявил, что смена бикини на шорты в 2021 году вообще не должна стать проблемой.

Однако в Норвежской федерации гандбола заявили, что заплатят штраф, но более подчиняться сексистским правилам не будут.

Президент EHF Майкл Видерер объявил, что в Федерации планируют пересмотреть свою политику. "Я могу подтвердить, что EHF сделает все возможное, чтобы внести изменения в правила, касающиеся формы спортсменов. Будут приложены значительные усилия, чтобы и дальше продвигать этот вид спорта наилучшим образом для всех, независимо от пола", — заявил он.