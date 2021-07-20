Норвежскую сборную по пляжному гандболу оштрафовали за отказ играть в бикини

Спортсменки считают, что их игровая экипировка должна быть изменена на "более удобную".

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу оштрафовали за неправильную экипировку в матче чемпионата Европы 2021 года, который завершился в Вене. Об этом сообщила Европейская федерация гандбола (EHF).

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Дисциплинарная комиссия EHF наложила штраф в 150 евро на каждого игрока, а всего – 1500 евро.

[ + – ] Норвежские гандболистки в запрещенной форме

[ + – ] Норвежские гандболистки в разрешенной форме

По правилам, гандболистки должны играть в бикини, но норвежки в матче за третье место против команды Испании выступали в шортах.

Норвежка Катинка Халтвик сказала телеканалу NRK, что их решение проигнорировать предупреждения и надеть шорты "было очень спонтанным". "Мы понимали, что нам грозит, но решили надеть шорты и посмотреть, что будет дальше", – пояснила она.

Спортсменка выразила надежду, что их поступок станет примером для других команд, которые чувствуют себя некомфортно в требуемой правилами форме, но не могут платить штрафы.

Халтвик считает, что гандбол "должен быть инклюзивным видом спорта, а не эксклюзивным".

Президент Норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио добавил, что они проводит кампанию за изменение правил в течение уже нескольких лет, но "пока их не слышат".

Представитель EHF Эндрю Барринджер отметил, что изменить правила может только Международная федерация гандбола (IHF).

Издание Daily Mail сообщило, что противоположная ситуация была в начале этого года на турнире по пляжному волейболу в Катаре. Немецкие звезды пляжного волейбола Карла Боргер и Джулия Суде бойкотировали его, заявив, что организаторы запретили игрокам быть в бикини на площадке.

[ + – ] Карла Боргер и Джулия Суде

"Мы здесь, чтобы делать свою работу, но нам не дают носить рабочую одежду", – сказала тогда Боргер.

Организаторы турнира в Катаре предложили женщинам играть в рубашка и длинных брюках вместо обычных бикини. Всемирная федерация пляжного волейбола FIVB назвала этот принятие этого запрета "уважением к культуре и традициям принимающей страны".

Напомним, в мае Комиссия по правам человека Австралии сообщила, что обнаружила наличие в сфере гимнастики издевательств, сексуальных домогательств и жестокое обращение со спортсменками.

Дисциплинарный комитет ФИФА в июле дисквалифицировал двух российских футболистов и одну футболистку за нарушение антидопинговых правил.