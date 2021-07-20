Норвезьку збірну з пляжного гандболу оштрафували за відмову грати в бікіні

Спортсменки вважають, що їхнє ігрове спорядження повинне бути змінене на "більш зручне".

Жіночу збірну Норвегії з пляжного гандболу оштрафували за неправильне спорядження в матчі чемпіонату Європи 2021 року, який завершився у Відні. Про це повідомила Європейська федерація гандболу (EHF).

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Дисциплінарна комісія EHF наклала штраф 150 євро на кожного гравця, а всього — 1 500 євро.

[ + – ] Норвезькі гандболістки в забороненій формі

[ + – ] Норвезькі гандболістки в дозволеній формі

За правилами, гандболістки повинні грати в бікіні, але норвежки в матчі за третє місце проти команди Іспанії виступали в шортах.

Норвежка Катінка Халтвік сказала телеканалу NRK, що їхнє рішення проігнорувати попередження і вдягти шорти "було дуже спонтанним". "Ми розуміли, що нам загрожує, але вирішили вдягти шорти і подивитися, що буде далі", — пояснила вона.

Спортсменка висловила надію, що їхній вчинок стане прикладом для інших команд, які почуваються некомфортно в необхідній за правилами формі, але не можуть платити штрафи.

Халтвік вважає, що гандбол "повинен бути інклюзивним видом спорту, а не ексклюзивним".

Президент Норвезької федерації гандболу Каре Гейр Ліо додав, що вони проводять кампанію за зміну правил протягом вже декількох років, але "поки їх не чують".

Представник EHF Ендрю Баррінджер зазначив, що змінити правила може тільки Міжнародна федерація гандболу (IHF).

Видання Daily Mail повідомило, що протилежна ситуація була на початку цього року на турнірі з пляжного волейболу в Катарі. Німецькі зірки пляжного волейболу Карла Боргер і Джулія Суді бойкотували його, заявивши, що організатори заборонили гравцям бути в бікіні на майданчику.

[ + – ] Карла Боргер і Джулія Суді

"Ми тут, щоб робити свою роботу, але нам не дають носити робочий одяг", — сказала тоді Боргер.

Організатори турніру в Катарі запропонували жінкам грати в сорочці та довгих штанах замість звичайних бікіні. Всесвітня федерація пляжного волейболу FIVB назвала ухвалення цієї заборони "повагою до культури і традицій країни, яка приймає".

Нагадаємо, в травні Комісія з прав людини Австралії повідомила, що зафіксувала наявність у сфері гімнастики знущань, сексуальних домагань і жорстокого поводження зі спортсменками.

Дисциплінарний комітет ФІФА в липні дискваліфікував двох російських футболістів та одну футболістку за порушення антидопінгових правил.