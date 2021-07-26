Співачка Пінк запропонувала заплатити штраф норвезьких гандболісток, покараних за відмову грати в бікіні

Pink заявила, що підтримує дівчат і засудила Європейську федерацію гандболу

Американська співачка Пінк виступила на захист жіночої команди з пляжного гандболу з Норвегії, яку днями оштрафували за те, що вони вийшли на поле в зручних шортах замість бікіні, які є офіційною екіпіровкою в цьому виді спорту. Про це пише BBC.

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Інцидент зі спортсменками вже викликав бурю обурення в ЗМІ. Рішення Європейської федерації гандболу (EHF), яка оштрафувала гандболісток на 150 євро кожну, а всього на 1500 євро, уже назвали сексистським і несправедливим.

Раніше на захист спортсменок виступила тенісистка Біллі Джин Кінг. А Пінк розмістила у Twitter гнівний пост, у якому написала: "Я дуже пишаюся норвезькою жіночою командою з пляжного гандболу, яка протестує проти дуже сексистських правил щодо "форми". Європейська федерація гандболу повинна бути покарана за сексизм. Так тримати, дами. Я з радістю заплачу за вас штраф. Так тримати".

[ + – ] Пост Пінк у соцмережах

Гандболістки вже подякували співачці в Instagram, явно не очікуючи підтримки з боку відомої виконавиці. "Оце так! Велике спасибі за підтримку", — написали спортсменки.

[ + – ] Співачка Пінк з дочкою

Нагадаємо, штраф на норвезьку гандбольну команду було накладено Дисциплінарним комітетом Європейської федерації гандболу (EHF), який вимагає, щоб команда заплатила 1500 євро за неправильну екіпіровку. Треба зазначити, що хоч гандболістки зобовʼязані виходити на поле в крихітних трусиках-бікіні, гандболісти грають у зручних шортах. Цей факт обурив і офіційних осіб у Норвегії.

"Це абсолютно безглуздо, що треба зробити, щоб змінити світогляд у спортивному світі!" — написав у соцмережах міністр культури і спорту Норвегії Абід Раджа після рішення Федерації.

А Ейрік Сордал, президент Норвезької федерації волейболу, заявив, що зміна бікіні на шорти у 2021 році взагалі не повинна стати проблемою.

Однак, у Норвезькій федерації гандболу заявили, що заплатять штраф, але більше підкорятися сексистським правилам не будуть.

Президент EHF Майкл Відерер оголосив, що у Федерації планують переглянути свою політику. "Я можу підтвердити, що EHF зробить усе можливе, щоб внести зміни в правила, що стосуються форми спортсменів. Будуть прикладені значні зусилля, щоб і далі просувати цей вид спорту найкращим чином для всіх, незалежно від статі", — заявив він.