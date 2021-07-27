Киану Ривз с мокрой головой покорил папарацци лучезарной улыбкой на съемках в Берлине (фото)

Киану Ривз является одной из самых благосклонных к фотографам знаменитостей. Даже когда они преследуют его по пятам, актер может улыбнуться им и помахать рукой.

56-летний голливудский актер Киану Ривз, который сейчас находится в Берлине на съемках четвертой части картины "Джон Уик", снова оказался в центре внимания папарацци, пишет Daily Mail.

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Знаменитость сфотографировали в тот момент, когда он выходил из отеля с мокрыми волосами и лучезарно улыбался девушке-ассистенту. В руках Киану держал уже знакомый по более ранним фотографиям пластиковый контейнер с едой и бумажный пакет из прачечной Фредди Лека. На нем был черный костюм.

Ривз перекинулся несколькими словами с девушкой и отправился по делам.

[ + – ] Киану Ривз спешил по делам и даже не успел высушить волосы Фото: Daily Mail

Как известно, работа над новой частью боевика о похождениях героя бывшего наемного убийцы в исполнении Киану Ривза началась вскоре после выхода третьего фильма "Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум" в мае 2019 года. В апреле прошлого года режиссер сериала Чад Стахелски подчеркнул, что творческая команда проекта с самого начала задала высокую планку для предстоящего фильма.

"Мы представили тематический план, и он был действительно масштабным. Итак, мы говорим о том, чтобы сделать немного больше, чем просто триллер", – сказал он.

Съемки продолжения франшизы проходят в Берлине, а также планируются в Париже, Нью-Йорке и Японии. Детали картины держатся в секрете, однако Стахелски предупредил зрителей, что им не стоит ждать счастливого финала.

Релиз четвертой части экшн-франшизы запланирован на 27 мая 2022 года. Из-за пандемии премьеру перенесли на год.

Напомним, ранее Киану Ривза запечатлели на улицах Берлина с детскими заколками в волосах.