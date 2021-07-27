Кіану Рівз із мокрою головою підкорив папараці променистою усмішкою на зйомках у Берліні (фото)
Кіану Рівз є однією з найбільш прихильних до фотографів знаменитостей. Навіть коли вони переслідують його по п'ятах, актор може посміхнутися їм і помахати рукою.
56-річний голлівудський актор Кіану Рівз, який зараз перебуває в Берліні на зйомках четвертої частини картини "Джон Вік", знову опинився в центрі уваги папараці, пише Daily Mail.
Зірку сфотографували в той момент, коли він виходив із готелю з мокрим волоссям і променисто посміхався дівчині-асистентці. У руках Кіану тримав уже знайомий за більш ранніми фотографіями пластиковий контейнер з їжею і паперовий пакет із пральні Фредді Лека. На ньому був чорний костюм.
Рівз перекинувся кількома словами з дівчиною і вирушив у справах.
Як відомо, робота над новою частиною бойовика про пригоди героя колишнього найманого вбивці у виконанні Кіану Рівза почалася незабаром після виходу третього фільму "Джон Вік: Глава 3 — Парабелум" у травні 2019 року. У квітні минулого року режисер серіалу Чад Стагелські підкреслив, що творча команда проєкту із самого початку поставила високу планку для майбутнього фільму.
"Ми представили тематичний план, і він був дійсно масштабним. Отже, ми говоримо про те, щоб зробити трохи більше, ніж просто трилер", — сказав він.
Зйомки продовження франшизи проходять в Берліні, а також плануються в Парижі, Нью-Йорку та Японії. Деталі картини тримаються в секреті, проте Стагелські попередив глядачів, що їм не варто чекати щасливого фіналу.
Реліз четвертої частини екшн-франшизи запланований на 27 травня 2022 року. Через пандемію прем'єру перенесли на рік.
Нагадаємо, раніше Кіану Рівза сфотографували на вулицях Берліна з дитячими шпильками у волоссі.