Кіану Рівз із мокрою головою підкорив папараці променистою усмішкою на зйомках у Берліні (фото)

Кіану Рівз є однією з найбільш прихильних до фотографів знаменитостей. Навіть коли вони переслідують його по п'ятах, актор може посміхнутися їм і помахати рукою.

56-річний голлівудський актор Кіану Рівз, який зараз перебуває в Берліні на зйомках четвертої частини картини "Джон Вік", знову опинився в центрі уваги папараці, пише Daily Mail.

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Зірку сфотографували в той момент, коли він виходив із готелю з мокрим волоссям і променисто посміхався дівчині-асистентці. У руках Кіану тримав уже знайомий за більш ранніми фотографіями пластиковий контейнер з їжею і паперовий пакет із пральні Фредді Лека. На ньому був чорний костюм.

Рівз перекинувся кількома словами з дівчиною і вирушив у справах.

[ + – ] Кіану Рівз поспішав у справах і навіть не встиг висушити волосся Фото: Daily Mail

Як відомо, робота над новою частиною бойовика про пригоди героя колишнього найманого вбивці у виконанні Кіану Рівза почалася незабаром після виходу третього фільму "Джон Вік: Глава 3 — Парабелум" у травні 2019 року. У квітні минулого року режисер серіалу Чад Стагелські підкреслив, що творча команда проєкту із самого початку поставила високу планку для майбутнього фільму.

"Ми представили тематичний план, і він був дійсно масштабним. Отже, ми говоримо про те, щоб зробити трохи більше, ніж просто трилер", — сказав він.

Зйомки продовження франшизи проходять в Берліні, а також плануються в Парижі, Нью-Йорку та Японії. Деталі картини тримаються в секреті, проте Стагелські попередив глядачів, що їм не варто чекати щасливого фіналу.

Реліз четвертої частини екшн-франшизи запланований на 27 травня 2022 року. Через пандемію прем'єру перенесли на рік.

Нагадаємо, раніше Кіану Рівза сфотографували на вулицях Берліна з дитячими шпильками у волоссі.