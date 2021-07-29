Отпуск в Италии: Виктория Бекхэм показала фото мужа в плавках

И, надо отметить, 46-летний бывший футболист находится в отличной форме

Семейство Бекхэмов в почти полном составе отправилось в отпуск в Италию. Однако Виктория не могла к ним присоединится из-за дел в Париже. Однако когда воссоединение произошло, то отпраздновала она его, продемонстрировав фото своего знаменитого мужа в плавках. Об этом пишет Hello Magazine.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Как мне повезло", — подписала снимок Виктория. И с ней невозможно не согласится: Дэвид Бекхэм, бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Милана" и "Реал Мадрид", в свои 46 выглядит прекрасно и находится в отличной форме.

[ + – ] Дэвид Бекхэм в плавках [ + – ] Дэвид Бекхэм с детьми

Клан Бекхэмов, как и многие селебрити, после послабления правил на въезд в другие страны в условиях пандемии коронавируса, отправился отдыхать на яхте в Амальфи.

Дэвид с сыном Крузом, дочерью Харпер и своими родителями отправился к итальянскому побережью, однако, как он сам признался в соцсетях, Виктории не хватало.

[ + – ] Дэвид Бекхэм с детьми на отдыхе в Италии

Напомним, кроме Бекхэмов, в Италии сейчас отдыхают Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Пару "застукали" на романтическом свидании на острове Капри.

Там же проводит время и уже отпраздновал свой день рождения бывший жених Джей Ло – Алекс Родригес.

И на итальянском побережье снимался нашумевший ролик рекламной кампании нового аромата от Burberry с Адамом Драйвером в главной роли. Там он появляется в образе кентавра.