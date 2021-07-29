Відпустка в Італії: Вікторія Бекхем показала фото чоловіка в плавках

І, треба зазначити, 46-річний колишній футболіст перебуває у відмінній формі

Сімейство Бекхемів у майже повному складі вирушило у відпустку до Італії. Однак Вікторія не могла до них приєднається через справи в Парижі. Однак коли возз'єднання відбулося, то відсвяткувала вона його, продемонструвавши фото свого знаменитого чоловіка в плавках. Про це пише Hello Magazine.

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"Як мені пощастило", — підписала знімок Вікторія. І з нею неможливо не погодитися: Девід Бекхем, колишній футболіст "Манчестер Юнайтед", "Мілана" і "Реал Мадрид", у свої 46 виглядає чудово та перебувє у відмінній формі.

[ + – ] Девід Бекхем в плавках [ + – ] Девід Бекхем із дітьми

Клан Бекхемів, як і багато селебріті, після послаблення правил на в'їзд в інші країни в умовах пандемії коронавірусу, відправився відпочивати на яхті в Амальфі.

Девід із сином Крузом, дочкою Гарпер і своїми батьками відправився до італійського узбережжя, однак, як він сам зізнався в соцмережах, Вікторії не вистачало.

[ + – ] Девід Бекхем із дітьми на відпочинку в Італії

Нагадаємо, крім Бекхемів, в Італії зараз відпочивають Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Пару "застукали" на романтичному побаченні на острові Капрі.

Там же проводить час і колишній наречений Джей Ло, який уже відсвяткував свій день народження, — Алекс Родрігес.

І на італійському узбережжі знімався гучний ролик рекламної кампанії нового аромату від Burberry з Адамом Драйвером у головній ролі. Там він з'являється в образі кентавра.