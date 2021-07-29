В новом статусе и с новой фамилией: Гвен Стефани спела вместе с мужем (видео)

Блейк Шелтон представил публике, присутствующей на концерте, свою супругу как Гвен Стефани Шелтон.

51-летняя американская певица Гвен Стефани, которая несколько недель назад вышла замуж за 45-летнего кантри-певца Блейка Шелтона, похоже, сменила фамилию, пишет Daily Mail.

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Такое предположение у журналистов возникло после того, как 27 июля музыкант выступил на Summer Jam в Нэшвилле, штат Теннесси. Одну из песен под названием Happy Anywhere он исполнил вместе со своей женой. Публике он представил артистку как Гвен Стефани Шелтон, что вызвало одобрение у присутствующих на концерте.

Во время выступления Гвен выглядела стильной молодой невестой в белом кружевном платье с открытыми плечами, в то время как ее супруг был в джинсах и черной рубашке.

[ + – ] Гвен Стефани выбрала для концерта короткое белое платье

Пара тайно поженилась 3 июля в Тишинго, штат Оклахома, где у Шелтона есть ранчо. На свадьбе присутствовали 40 ближайших родственников и друзей жениха и невесты. Предложение руки и сердца Шелтон сделал возлюбленной еще в прошлом году, но церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Для Гвен этот брак стал вторым. Она воспитывает сыновей Кингстона, Зуму и Аполло от Гэвина Россдэйла, за которым была замужем с 2002 по 2016 год. В свою очередь Шелтон основательно подготовился к семейной жизни и даже за несколько дней до свадьбы закончил строить новый дом, куда и привел свою жену.

Певица не сразу, но все же показала фотографии торжества. Она выглядела на снимках по-настоящему счастливой и не забыла о своей фирменной красной помаде.