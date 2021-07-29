У новому статусі та з новим прізвищем: Гвен Стефані заспівала разом із чоловіком (відео)

Блейк Шелтон представив публіці, яка присутня на концерті, свою дружину як Гвен Стефані Шелтон.

51-річна американська співачка Гвен Стефані, яка кілька тижнів тому вийшла заміж за 45-річного кантрі-співака Блейка Шелтона, схоже, змінила прізвище, пише Daily Mail.

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Таке припущення у журналістів виникло після того, як 27 липня музикант виступив на Summer Jam у Нешвіллі, штат Теннессі. Одну з пісень під назвою Happy Anywhere він виконав разом зі своєю дружиною. Публіці він представив артистку як Гвен Стефані Шелтон, що викликало схвалення у присутніх на концерті.

Під час виступу Гвен виглядала стильною молодою нареченою в білій мереживній сукні з відкритими плечима, в той час як її чоловік був у джинсах і чорній сорочці.

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Пара таємно одружилася 3 липня в Тішомінго, штат Оклахома, де у Шелтона є ранчо. На весіллі були присутні 40 найближчих родичів і друзів нареченого та нареченої. Пропозицію руки і серця Шелтон зробив коханій ще в минулому році, але церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.

Для Гвен цей шлюб став другим. Вона виховує синів Кінгстона, Зуму й Аполло від Гевіна Россдейла, з яким була одружена з 2002 по 2016 рік. Зі свого боку Шелтон ґрунтовно підготувався до сімейного життя і навіть за кілька днів до весілля закінчив будувати новий будинок, куди і привів свою дружину.

Співачка не відразу, але все ж показала фотографії торжества. Вона виглядала на знімках по-справжньому щасливою і не забула про свою фірмову червону помаду.