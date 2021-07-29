Кейт Миддлтон и принц Уильям задумались об отправке старшего сына в школу-интернат, – СМИ

Родители рассказывают принцу Джорджу об учебе школе-интернате, и он уверен, что это будет "супер весело".

Герцоги Кембриджские не против того, чтобы в будущем отправить старшего сына, принца Джорджа, которому недавно исполнилось 8 лет, на обучение в школу интернат, сообщает Us Weekly со ссылкой на свой источник.

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"Кейт и Уильям открыты для отправки Джорджа в школу-интернат в будущем и уже проверили несколько учебных заведений, но они считают, что 8 лет – это немного рановато, и хотят подождать, пока он подрастет. Отправка Джорджа в такую школу – это решение, которое Кембриджи примут всей семьей. Они бы никогда не заставили Джорджа уйти, если он не захочет, и они считают, что это правильно", – заявил инсайдер.

По его словам, ранее принц Джордж слышал рассказы родителей об учебе в школе-интернате, и ему кажется, что это "супер весело".

Сейчас Джордж и его младшая сестра Шарлотта посещают частную школу Thomas's Battersea, где мальчика зовут Джордж Кембридж, причем наследник британского престола является одним из самых популярных мальчиков в своем классе.

[ + – ] Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Юный принц пошел в школу в 2017 году, а сестра присоединилась к нему в 2019-м. Из-за пандемии коронавируса дети были переведены на домашнее обучение, и только недавно снова сели за парты в школе.

Во время одного из интервью Кейт и Уильям пошутили, что не в восторге от домашнего обучения Джорджа и Шарлотты и мечтают, чтобы те поскорее отправились обратно в школу.

22 июля старшему сыну герцогов Кембриджских исполнилось 8 лет. Для именинника изготовили торт на футбольную тематику и преподнесли множество подарков, в том числе часы и набор для изучения природы. Его младшие сестра и брат подарили ему самодельные открытки, а королева Елизавета II поздравила правнука через Zoom.

В свою очередь мать принца, Кейт Миддлтон, показала новый портрет сына.