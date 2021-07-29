Кейт Міддлтон і принц Вільям задумалися про відправлення старшого сина в школу-інтернат, — ЗМІ

Батьки розповідають принцу Джорджу про навчання в школі-інтернаті, і він упевнений, що це буде "супер весело".

Герцоги Кембриджські не проти того, щоб у майбутньому відправити старшого сина, принца Джорджа, якому нещодавно виповнилося 8 років, на навчання в школу інтернат, повідомляє Us Weekly з посиланням на своє джерело.

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"Кейт і Вільям відкриті для відправлення Джорджа в школу-інтернат у майбутньому і вже перевірили кілька навчальних закладів, але вони вважають, що 8 років — це трохи зарано, і хочуть почекати, поки він підросте. Відправлення Джорджа в таку школу — це рішення, яке Кембриджі приймуть усією сім'єю. Вони б ніколи не змусили Джорджа піти, якщо він не захоче, і вони вважають, що це правильно", — заявив інсайдер.

За його словами, раніше принц Джордж чув розповіді батьків про навчання в школі-інтернаті, і йому здається, що це "супер весело".

Наразі Джордж і його молодша сестра Шарлотта відвідують приватну школу Thomas's Battersea, де хлопчика називають Джордж Кембридж, причому спадкоємець британського престолу є одним з найпопулярніших хлопчиків у своєму класі.

[ + – ] Принцеса Шарлотта і принц Джордж

Юний принц пішов у школу у 2017 році, а сестра приєдналася до нього у 2019-му. Через пандемії коронавірусу діти були переведені на домашнє навчання, і тільки нещодавно знову сіли за парти в школі.

Під час одного з інтерв'ю Кейт і Вільям пожартували, що не в захваті від домашнього навчання Джорджа і Шарлотти і мріють, щоб ті скоріше вирушили назад у школу.

22 липня старшому синові герцогів Кембриджських виповнилося 8 років. Для іменинника виготовили торт на футбольну тематику і піднесли безліч подарунків, зокрема годинник і набір для вивчення природи. Його молодші сестра і брат подарували йому саморобні листівки, а королева Єлизавета II привітала правнука через Zoom.

У свою чергу мати принца, Кейт Міддлтон, показала новий портрет сина.