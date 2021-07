Кейт Міддлтон зробила новий портрет принца Джорджа в честь його дня народження

22 липня майбутньому спадкоємцю британського престолу виповнюється вісім років

Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новою фотографією принца Джорджа в честь дня його народження. Це вже стало доброю традицією — щороку герцогиня Кембриджська робить портрет свого старшого сина. І знімок зʼявляється на офіційних сторінках Кейт і принца Вільяма.

Для фото Джордж позував у смугастому поло John Lewis, сидячи на капоті Land Rover Defender. Цей автомобіль належав його прадіду, принцу Філіпу, який помер цього року у віці 99 років. Таким чином Кейт і Вільям ще раз вшанували його памʼять.

Фото було зроблено в Анмер-Холі, сімейній резиденції в маєтку Сандрінгам у Норфолку.

Сфотографувала старшого сина сама Кейт, адже вона вже давно захоплюється професійною фотографією, брала участь у багатьох проектах і навіть випустила фотокнигу, щоб зібрати гроші на благодійність. Це був спільний проект з Британською національною портретною галереєю.

[ + – ] Знімки, зроблені Кейт Міддлтон/Усі фото: Instagram/kensingtonroyal

Книга Hold Still: A Portrait of Our Nation включає 100 портретів, які відображають боротьбу з пандемією. Фото були зроблені різними людьми з усієї Великобританії,

Вступ до видання написала сама герцогиня Кембриджська. Вона також входила до складу експертної комісії, яка вибрала остаточні знімки для онлайн-виставки.

"Коли ми оглянемося на пандемію COVID-19 у наступному десятилітті, ми згадаємо про проблеми, з якими зіткнулися, про близьких, яких втратили, про тривалу ізоляцію від наших сімей і друзів і про те навантаження, яке пережили ключові співробітники. Але ми також будемо памʼятати і про позитивні моменти: неймовірні добрі справи, помічників і героїв, котрі зʼявилися з усіх верств суспільства, і те, як разом ми адаптувалися до нових норм. За допомогою Hold Still я хотіла використовувати силу фотографії, щоб створити позачасовий факт того, що ми всі пережили під час пандемії, — відобразити історії людей і задокументувати важливі моменти для сімей і суспільства", — написала Кейт.