Кейт Миддлтон сделала новый портрет принца Джорджа в честь его дня рождения

22 июля будущему наследнику британского престола исполняется восемь лет

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новой фотографией принца Джорджа в честь дня его рождения. Это уже стало доброй традицией – каждый год герцогиня Кембриджская делает портрет своего старшего сына. И снимок появляется на официальных страницах Кейт и принца Уильяма.

Для фото Джордж позировал в полосатом поло John Lewis, сидя на капоте Land Rover Defender. Этот автомобиль принадлежал его прадедушке принцу Филиппу, который умер в этом году в возрасте 99 лет. Таким образом Кейт и Уильям еще раз почтили его память.

Фото было сделано в Анмер-Холле, семейной резиденции в поместье Сандрингем в Норфолке.

Сфотографировала старшего сына сама Кейт, ведь она уже давно увлекается профессиональной фотографией, участвовала во многих проектах и даже выпустила фотокнигу, чтобы собрать деньги на благотворительность. Это был совместный проект с Британской национальной портретной галереей.

[ + – ] Снимки, сделанные Кейт Миддлтон/Все фото: Instagram/kensingtonroyal

Книга Hold Still: A Portrait of Our Nation включает 100 портретов, которые отображают борьбу с пандемией. Фото были сделаны разными людьми со всей Великобритании,

Вступление к изданию написала сама герцогиня Кембриджская. Она также входила в состав экспертной комиссии, которая выбрала окончательные снимки для онлайн-выставки.

"Когда мы оглянемся на пандемию COVID-19 в следующем десятилетии, мы вспомним о проблемах, с которыми столкнулись, о близких, которых потеряли, о длительной изоляции от наших семей и друзей и о той нагрузке, которую пережили ключевые сотрудники. Но мы также будем помнить и о положительных моментах: невероятные добрые дела, помощники и герои, появившиеся из всех слоев общества, и то, как вместе мы адаптировались к новым нормам. С помощью Hold Still я хотела использовать силу фотографии, чтобы создать вневременной факт того, что мы все пережили во время пандемии, — запечатлеть истории людей и задокументировать важные моменты для семей и общества", — написала Кейт.