С корабля на самолет: Дженнифер Лопес улетела из Сен-Тропе без Бена Аффлека

Вояж пары на яхте, стоимостью в 130 миллионов долларов, по Средиземному морю завершился

Дженнифер Лопес сфотографировали в аэропорту Сен-Тропе, откуда она вылетала частным самолетом. Бена Аффлека с ней не было. Об этом пишет Daily Mail.

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Джей Ло тепло попрощалась с персоналом яхты, на которой путешествовала по Средиземному морю, потом села в черный автомобиль, который и увез ее в аэропорт.

[ + – ] Дженнифер Лопес в аэропорту

52-летняя Лопес и 48-летний Аффлек стали звездами таблоидов, после того, как перестали скрывать свой роман.

Они собирались пожениться еще в 2003 году, однако расстались, не объясняя причин. Каждый из них успел побывать в браке и обзавестись детьми, а буквально перед тем, как снова начать встречаться, расстались со своими партнерами. Аффлек разорвал отношения с актрисой Аной де Армас, Лопес – с бейсболистом Алексом Родригесом за которого собиралась замуж.

[ + – ] Дженнифер Лопес прощается с персоналом яхты

Новый виток отношений Беннифер решили отметить круизом по Средиземному морю. Они посетили Монте-Карло, где сходили в казино, Капри, побережье Амальфи и, наконец, прибыли в Сен-Тропе.

Яхта, которую Дженнифер арендовала для отдыха, также заслуживает особого внимания. По слухам, она принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову и носит имя "Валери".

[ + – ] Яхта "Валери" в Сен-Тропе

На "Валери" могут разместиться 17 гостей в девяти благоустроенных каютах, также здесь есть место для экипажа из 27 человек.

На яхте шесть палуб, спа, хамам, украшенный мозаикой, тренажерный зал, бассейн и обеденная терраса с фонтаном.

На яхте пара отпраздновала день рождения Дженнифер, и Аффлек подарил ей тщательно обдуманный подарок: несколько цепочек от Foundrae, и медальон с цветком, символизирующий "дикость" и "необузданность".