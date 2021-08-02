З корабля на літак: Дженніфер Лопес полетіла із Сен-Тропе без Бена Аффлека

Вояж пари на яхті, вартістю в 130 мільйонів доларів, по Середземному морю завершився

Дженніфер Лопес сфотографували в аеропорту Сен-Тропе, звідки вона вилітала приватним літаком. Бена Аффлека з нею не було. Про це пише Daily Mail.

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Джей Ло тепло попрощалася з персоналом яхти, на якій подорожувала по Середземному морю, потім сіла в чорний автомобіль, який і відвіз її в аеропорт.

[ + – ] Дженніфер Лопес в аеропорту

52-річна Лопес і 48-річний Аффлек стали зірками таблоїдів, після того, як перестали приховувати свій роман.

Вони збиралися одружитися ще у 2003 році, проте розлучилися, не пояснюючи причин. Кожен з них встиг побувати в шлюбі і обзавестися дітьми, а буквально перед тим, як знову почати зустрічатися, розлучилися зі своїми партнерами. Аффлек розірвав стосунки з актрисою Анною де Армас, Лопес — з бейсболістом Алексом Родрігесом, за якого збиралася заміж.

[ + – ] Дженніфер Лопес прощається з персоналом яхти

Новий виток відносин Бенніфер вирішили відзначити круїзом по Середземному морю. Вони відвідали Монте-Карло, де сходили в казино, Капрі, узбережжя Амальфі і, нарешті, прибули до Сен-Тропе.

Яхта, яку Дженніфер орендувала для відпочинку, також заслуговує на особливу увагу. З чуток, вона належить українському олігарху Рінату Ахметову і носить ім'я "Валері".

[ + – ] Яхта "Валері" в Сен-Тропе

На "Валері" можуть розміститися 17 гостей у дев'яти упорядкованих каютах, також тут є місце для екіпажу з 27 осіб.

На яхті шість палуб, спа, хамам, прикрашений мозаїкою, тренажерний зал, басейн і обідня тераса з фонтаном.

На яхті пара відсвяткувала день народження Дженніфер, і Аффлек подарував їй ретельно обдуманий подарунок: кілька ланцюжків від Foundrae і медальйон з квіткою, що символізує "дикість" і "неприборканість".