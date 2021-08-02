"Возможности исчерпаны": экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала о личной жизни

Нателла в начале лета объявила об уходе из шоу-бизнеса и завершении сотрудничества с певицей Светланой Лободой

39-летняя Нателла Крапивина в июне сообщила сразу две важные новости: сообщила, что уходит из шоу-бизнеса, хоть и достигла в нем успеха, а также о том, что больше не является продюсером известной исполнительницы Светланы Лободы. Об этом и о личной жизни она откровенно рассказала в YouTube-шоу "Георгий за кадром".

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Нателла сообщила, что сейчас переживает расставание с любимым человеком.

"Когда я в последний раз любила? Я, можно сказать, еще пребываю в этом состоянии. Еще не исчерпала до конца чувства. Я уже рассталась с человеком, но чувства остались", — заявила Крапивина.

В интервью продюсер рассказала, что все ее прошлые романтические отношения были яркими, так что теперь она боится, что ее "возможности исчерпаны".

"Говорят, что полюбить по-настоящему можно только два или три раза в жизни. Так я вот боюсь, что мои возможности просто исчерпаны. С каждым человеком мне было очень круто", — рассказала Нателла.

Она рассказала, что сейчас тяжело строить отношения.

"Я не люблю малолеток. У людей после 35-ти есть абсолютное понимание того, как они хотят жить и как хочет себя в этой жизни ощущать. И ты должен найти баланс между тем, что нужно тебе и что нужно ему. Ты не хочешь напрягаться", — сообщила Крапивина.

На вопрос о сотрудничестве с певицей Светланой Лободой, продюсер ответила, что певица "научила ее работать".

[ + – ] Нателла Крапивина и Светлана Лобода

"Света научила меня работать. Мы просто действительно со Светой две родственные души. Мы с ней абсолютно разные: у нас разные вкусы, разное отношение к жизни, к семье и к детям. Но есть ощущение, что мы два сиамских близнеца, которых разбросало, и потом они встретились", — рассказала Нателла.

Про свою личную жизнь экс-продюсер говорила откровенно, но при этом не сообщила никаких подробностей. Она только отметила, что считает себя пансексуалом (пансексуальность — сексуальная идентичность, основанная на влечении к людям любого пола или гендера. — ред.)

"Возможно, я могла бы жить, как мне хочется, жить с разными людьми разных полов. Во мне нет этого противоречия. Но мое воспитание и моя национальная принадлежность очень многого меня в жизни… ну, не лишают, но я понимаю, что это моя судьба. И я живу так, как живу", — на днях рассказывала Нателла в интервью Ксении Собчак.

"Ты можешь влюбиться в человека, в его харизму, его энергию и при этом не желать его физически. У меня такие случаи были неоднократно. Я могу быть влюблена в партнера, в мужчину, он мне может нравиться, но я понимаю, что он женат, у него есть ребенок и, может быть, я не позволяю себе идти дальше, но я никогда не занималась сексом, только потому что у меня давно не было секса. Очень много в моей голове мыслей, они мне мешают", — сообщила она в новом интервью.

Также Нателла рассказала о своем стиле, сообщив, что уже давно не носит платья, потому что "они ее ограничивают". И о том, что 11 лет в шоу-бизнесе – это было слишком много. Сейчас она занимается продюсированием и в работе фильм и сериал, названия которых Нателла сообщить пока не может. Впрочем, она не исключает, что еще будет работать с артистами, но только в качестве менеджера. А больше всего боится одиночества.

[ + – ] Нателла Крапивина с дочерью Софией

"Одиночество, я всегда к нему стремлюсь, но я, на самом деле, его ужасно боюсь. Одиночество для меня интересный элемент жизни, который я изучаю, пытаюсь понять, как-то принять, потому что приходим и уходим мы в одиночестве", — призналась Нателла.

"У меня с мужчинами всегда очень нежные отношения, когда это касается работы. Женщины со мной всегда чуть более конфликтны. Поэтому все мои деловые партнеры — мужчины", — призналась Нателла.

"Самое важное, это любовь. Либо ты это ощущаешь, либо ты живешь с черной дырой в душе", — резюмировала Крапивина.

Напомним, 11-летнее сотрудничество Крапивиной и Лободы закончилось в июне, о чем продюсер сообщила в соцсетях.

Сама Лобода заявила, что хоть их сотрудничество и прекратилось, но Нателла "всегда останется частью ее семьи".

Нателла Крапивина – дочь украинского бизнесмена, девелопера и миллионера Вагифа Алиева. Была замужем за бизнесменом Дмитрием Крапивиным, в 2003 году родила от него дочь Софью, которой сейчас 18 лет. Пара развелась несколько лет назад. Инициатором была Нателла: она полюбила другого человека.

[ + – ] Свадьба Нателлы и Дмитрия Крапивина

Долгое время Лободу и Крапивину подозревали в том, что связывают их не только деловые отношения. Женщины никогда не комментировали эти слухи.