"Можливості вичерпані": експродюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна розповіла про особисте життя

Нателла на початку літа оголосила про відхід з шоу-бізнесу і завершення співпраці зі співачкою Світланою Лободою

39-річна Нателла Крапівіна в червні повідомила відразу дві важливі новини: повідомила, що йде з шоу-бізнесу, хоч і досягла в ньому успіху, а також про те, що більше не є продюсером відомої виконавиці Світлани Лободи. Про це та про особисте життя вона відверто розповіла в YouTube-шоу "Георгій за кадром".

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Нателла повідомила, що наразі переживає розставання з коханою людиною.

"Коли я востаннє любила? Я, можна сказати, ще перебуваю в цьому стані. Ще не вичерпала до кінця почуття. Я вже розлучилася з чоловіком, але почуття залишилися", — заявила Крапівіна.

В інтерв'ю продюсерка розповіла, що всі її минулі стосунки були яскравими, тому тепер вона боїться, що її "можливості вичерпані".

"Кажуть, що полюбити по-справжньому можна тільки два або три рази в житті. Так я ось боюся, що мої можливості просто вичерпані. З кожною людиною мені було дуже круто", — розповіла Нателла.

Вона розповіла, що зараз важко будувати відносини.

"Я не люблю малоліток. У людей після 35-ти є абсолютне розуміння того, як вони хочуть жити і як хочуть себе в цьому житті відчувати. І ти повинен знайти баланс між тим, що потрібно тобі і що потрібно йому. Ти не хочеш напружуватися", — повідомила Крапівіна.

На питання про співпрацю зі співачкою Світланою Лободою, продюсерка відповіла, що співачка "навчила її працювати".

[ + – ] Нателла Крапівіна і Світлана Лобода

"Світла навчила мене працювати. Ми просто дійсно зі Світланою дві споріднені душі. Ми з нею абсолютно різні: у нас різні смаки, різне ставлення до життя, до сім'ї і до дітей. Але є відчуття, що ми два сіамських близнюки, яких розкидало, і потім вони зустрілися", — розповіла Нателла.

Про своє особисте життя експродюсерка говорила відверто, але при цьому не повідомила ніяких подробиць. Вона тільки зазначила, що вважає себе пансексуалом (пансексуальність — сексуальна ідентичність, заснована на потягу до людей будь-якої статі або гендеру. — ред.)

"Можливо, я могла б жити, як мені хочеться, жити з різними людьми різних статей. У мені немає цієї суперечності. Але моє виховання і моя національна приналежність дуже багато чого мене в житті ... ну, не перешкоджають здійсненню, але я розумію, що це моя доля. І я живу так, як живу", — днями розповідала Нателла в інтерв'ю Ксенії Собчак.

"Ти можеш закохатися в людину, в її харизму, її енергію і при цьому не хотіти її фізично. У мене такі випадки були неодноразово. Я можу бути закохана в партнера, у чоловіка, він мені може подобатися, але я розумію, що він одружений, у нього є дитина і, може, я не дозволяю собі йти далі, але я ніколи не займалася сексом, тільки тому що в мене давно не було сексу. Дуже багато в моїй голові думок, вони мені заважають", — повідомила вона в новому інтерв'ю.

Також Нателла розповіла про свій стиль, повідомивши, що вже давно не носить сукні, тому що "вони її обмежують". І про те, що 11 років у шоу-бізнесі — це було занадто багато. Зараз вона займається продюсуванням і в роботі фільмів і серіалів, назви яких Нателла повідомити поки не може. Втім, вона не виключає, що ще буде працювати з артистами, але тільки в ролі менеджера. А найбільше боїться самотності.

[ + – ] Нателла Крапівіна з дочкою Софією

"Самотність, я завжди до неї прагну, але я, насправді, її страшенно боюся. Самотність для мене цікавий елемент життя, який я вивчаю, намагаюся зрозуміти, як-то прийняти, тому що приходимо і йдемо ми на самоті", — зізналася Нателла.

"У мене з чоловіками завжди дуже ніжні відносини, коли це стосується роботи. Жінки зі мною завжди трохи більш конфліктні. Тому всі мої ділові партнери — чоловіки", — зізналася Нателла.

"Найважливіше, це любов. Або ти це відчуваєш, або ти живеш з чорною дірою в душі", — резюмувала Крапівіна.

Нагадаємо, 11-річна співпраця Крапівіної і Лободи закінчилася в червні, про що продюсерка повідомила в соцмережах.

Сама Лобода заявила, що хоч їхня співпраця і припинилася, але Нателла "завжди залишиться частиною її сім'ї".

Нателла Крапівіна — дочка українського бізнесмена, девелопера і мільйонера Вагіфа Алієва. Була одружена з бізнесменом Дмитром Крапівіним, у 2003 році народила від нього дочку Софію, якій наразі 18 років. Пара розлучилася кілька років тому. Ініціатором була Нателла: вона полюбила іншу людину.

[ + – ] Весілля Нателли і Дмитра Крапівіна

Довгий час Лободу і Крапівіну підозрювали в тому, що пов'язують їх не тільки ділові стосунки. Жінки ніколи не коментували ці чутки.