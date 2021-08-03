Мать принцессы Евгении рассказала, что особенного в ее маленьком внуке

Сара Фергюсон стала бабушкой в феврале этого года, а уже осенью количество ее внуков удвоится, поскольку первенца должна родить и ее старшая дочь, принцесса Беатрис.

Сара, герцогиня Йоркская, мать принцессы Евгении, в эксклюзивном интервью изданию HELLO! впервые поделилась, как чувствует себя в статусе бабушки после того, как в феврале ее дочь подарила ей внука Августа Филиппа Хоука.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Во время фотосессии и беседы с журналистом издания в отеле Coworth Park в Беркшире Сара Фергюсон отметила, что малыш Август "феноменальный" и "очень сильный парень".

"Август считает меня истеричной. И это так забавно, когда я смотрю на него, потому что заставляю его смеяться, а он стесняется и флиртует со мной. Просто показывает тебе: мальчики!", – рассказала она.

Герцогиня призналась, что она очень гордится дочерью Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбанком:

"Они очень хорошие родители, и, как известно любым молодым родителям, это очень сложно, не так ли? И они так сильно беспокоятся о ночном дежурстве и о том, как все делается правильно, и достаточно ли они хороши? И правильно ли они понимают? А Евгения действительно отличная мать, поэтому я очень горжусь ею. Но в конечном итоге я говорю: "Ты так хорошо поработала, просто сохраняй уверенность. Материнство интуитивно понятно, поэтому вам не нужно говорить: вы будете знать".

В ближайшее время забот у Сары прибавится, поскольку ее старшая дочь, принцесса Беатрис, и ее муж Эдуардо Мапелли Моцци осенью ждут рождения своего первенца.

"Тот факт, что теперь у Беатрис будет ребенок, – это настоящая мечта. Мне так повезло. И я люблю маленького Вольфи, моего сводного внука. Ему пять лет, и мне это очень нравится", – добавила герцогиня, имея в виду сына своего зятя от предыдущих отношений.

В целом же она считает, что ее дочерям очень повезло с мужьями, а лучшая работа, которая когда-либо была у нее, – это материнство.

3 августа в продажу поступила книга Сары Фергюсон "Ее сердце для компаса", которую она посвятила своим дочерям. Романтическая историческая сага, которую она написала в соавторстве с Маргерит Кэй, рассказывает о леди Маргарет Монтегю Дуглас Скотт.

"Я думаю, каждый увидит параллели с леди Маргарет: она рыжая, она прокладывает свой собственный путь в жизни, она ездит на лошадях, она упряма. Но, в конечном счете, это произведение художественное. Это была возможность рассказать историю самопознания и шанс почувствовать себя ближе к моему прошлому", – резюмировала герцогиня Йоркская. Кстати, для жкрнала герцогиня позировала в образе своей литературной героини.

Напомним, муж принцессы Евгении Джек Бруксбанк был замечена в Италии во время путешествия на яхте с тремя моделями, одна из которых загорала и купалась топлес. Его жена в это время находилась дома в Виндзоре с маленьким сыном, который появился на свет 9 февраля.