Мати принцеси Євгенії розповіла, що особливого в її маленькому онукові

Сара Фергюсон стала бабусею в лютому цього року, а вже восени кількість її онуків подвоїться, оскільки первістка повинна народити і її старша дочка, принцеса Беатріс.

Сара, герцогиня Йоркська, мати принцеси Євгенії, в ексклюзивному інтерв'ю виданню HELLO! вперше поділилася, як відчуває себе в статусі бабусі після того, як у лютому її дочка подарувала їй онука Августа Філіпа Гоука.

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Під час фотосесії та бесіди з журналістом видання в готелі Coworth Park у Беркширі Сара Фергюсон зазначила, що малюк Август "феноменальний" і "дуже сильний хлопець".

"Август вважає мене істеричною. І це так забавно, коли я дивлюся на нього, тому що змушую його сміятися, а він соромиться та фліртує зі мною. Просто показує тобі: хлопчики!" — розповіла вона.

Герцогиня зізналася, що вона дуже пишається дочкою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбанком:

"Вони дуже хороші батьки, і, як відомо будь-яким молодим батькам, це дуже складно, чи не так? І вони так сильно турбуються про нічне чергування та про те, як все робиться правильно, і чи достатньо вони гарні? І чи правильно вони розуміють? А Євгенія дійсно відмінна мати, тому я дуже пишаюся нею. Але в кінцевому підсумку я говорю: "Ти так добре попрацювала, просто зберігай впевненість. Материнство інтуїтивно зрозуміло, тому вам не потрібно говорити: ви будете знати".

Найближчим часом турбот у Сари додасться, оскільки її старша дочка, принцеса Беатріс, і її чоловік Едуардо Мапелло Моцці восени чекають народження свого первістка.

"Той факт, що тепер у Беатріс буде дитина, — це справжня мрія. Мені так пощастило. І я люблю маленького Вольфі, мого зведеного онука. Йому п'ять років, і мені це дуже подобається", — додала герцогиня, маючи на увазі сина свого зятя від попередніх стосунків.

У цілому ж вона вважає, що її дочкам дуже пощастило з чоловіками, а найкраща робота, яка коли-небудь була в неї, — це материнство.

3 серпня в продаж надійшла книга Сари Фергюсон "Її серце для компаса", яку вона присвятила своїм дочкам. Романтична історична сага, яку вона написала у співавторстві з Маргеріт Кей, розповідає про леді Маргарет Монтегю Дуглас Скотт.

"Я думаю, кожен побачить паралелі з леді Маргарет: вона руда, вона прокладає свій власний шлях у житті, вона їздить на конях, вона вперта. Але, у підсумку, цей твір художній. Це була можливість розповісти історію самопізнання та шанс відчути себе ближчою до мого минулого", — резюмувала герцогиня Йоркська. До речі, для журналу герцогиня позувала в образі своєї літературної героїні.

Нагадаємо, чоловік принцеси Євгенії Джек Бруксбанк був помічений в Італії під час подорожі на яхті з трьома моделями, одна з яких засмагала та купалася топлес. Його дружина в цей час знаходилася вдома в Віндзорі з маленьким сином, який з'явився на світ 9 лютого.