Принцесса Евгения последней из королевской семьи поздравила Меган Маркл

Кузина принца Гарри стала одной из 40 знаменитостей, которые примут участие в новом проекте Меган Маркл.

Двоюродная сестра принца Гарри, принцесса Евгения, которая очень близка со своим кузеном, поздравила его жену Меган Маркл с 40-летием, сделав это практически под конец для и ограничившись видео в сториз Instagram, сообщает HELLO!.

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Евгения присоединилась к проекту герцогини Сассекской 40Х40, который та запустила в день своего юбилея, чтобы поддержать женщин, потерявших работу из-за коронавируса.

"Чтобы отпраздновать 40-летие дорогой Меган, я выделяю 40 минут наставничества, чтобы поддержать женщин, возвращающихся на работу. За последние два года десятки миллионов женщин по всему миру покинули рынок труда. Если можете, присоединяйтесь ко мне и посвятите 40 минут обществу, служению или наставничеству", – отметила принцесса.

[ + – ] Принцесса Евгения и принц Гарри всегда были очень дружны Фото: The Royal Family/Twitter

Кроме Евгении, Меган поздравили в сториз принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и его жена Камилла. Отметим, что эти поздравления исчезают по истечении 24 часов. Единственными, кто уделил больше внимание супруге принца Гарри, был Букингемский дворец. В официальных аккаунтах королевской семьи появилась публикация по случаю юбилея герцогини Сассекской с несколькими фото и поздравлением.

На одном из снимков запечатлена совместный выход в свет королевы и Меган в Честере в июне 2018 года, где Ее Величество была в зеленом пальто, а Меган выглядела элегантно в платье Givenchy с накидкой.

На втором – принц Гарри и Меган во время тура по Африке с малышом Арчи в сентябре 2019 года, а на третьем пара сфотографирована на церемонии награждения Endeavour в 2020 году, одного из их последних появлений до сложения королевских обязанностей.

Напомним, Меган Маркл показала себя впервые после рождения второго ребенка, а СМИ детально изучили интерьер ее особняка в Монтесито.