Принцеса Євгенія останньою з королівської сім'ї привітала Меган Маркл

Кузина принца Гаррі стала однією з 40 знаменитостей, які візьмуть участь у новому проекті Меган Маркл.

Двоюрідна сестра принца Гаррі, принцеса Євгенія, яка дуже близька зі своїм кузеном, привітала його дружину Меган Маркл з 40-річчям, зробивши це практично під кінець дня й обмежившись відео в сторіз Instagram, повідомляє HELLO !.

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Євгенія приєдналася до проекту герцогині Сассекському 40Х40, який та запустила в день свого ювілею, щоб підтримати жінок, які втратили роботу через коронавірус.

"Щоб відсвяткувати 40-річчя дорогої Меган, я виділяю 40 хвилин наставництва, щоб підтримати жінок, які повертаються на роботу. За останні два роки десятки мільйонів жінок по всьому світу покинули ринок праці. Якщо можете, приєднуйтесь до мене та присвятіть 40 хвилин суспільству, служінню або наставництву", — зазначила принцеса.

[ + – ] Принцеса Євгенія та принц Гаррі завжди були дуже дружні Фото: The Royal Family/Twitter

Крім Євгенії, Меган привітали в сторіз принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також принц Чарльз і його дружина Камілла. Відзначимо, що ці привітання зникають після закінчення 24 годин. Єдиними, хто приділив більше уваги дружині принца Гаррі, був Букінгемський палац. В офіційних акаунтах королівської сім'ї з'явилася публікація з нагоди ювілею герцогині Сассекської з декількома фото та поздоровленням.

На одному зі знімків відображений спільний вихід у світ королеви та Меган у Честері в червні 2018 року, де Її Величність була в зеленому пальто, а Меган мала елегантний вигляд у сукні Givenchy з накидкою.

На другому — принц Гаррі та Меган під час туру по Африці з малюком Арчі у вересні 2019 року, а на третьому пара сфотографована на церемонії нагородження Endeavour у 2020 році, однієї з їхніх останніх появ до складання королівських обов'язків.

Нагадаємо, Меган Маркл показала себе вперше після народження другої дитини, а ЗМІ детально вивчили інтер'єр її маєтку в Монтесіто.