Джаред Падалеки, звезда "Сверхъестественного", показал свой фермерский дом в Техасе
Джаред и его супруга Женевьев, с которой они познакомились на съемках, потратили годы, чтобы обустроить ранчо в Остине
Джаред Падалеки, звезда сериалов "Девочки Гилмор" и "Сверхъестественное", который на протяжении 15 лет пугал поклонников мистическими историями, показал Architectural Digest свой уютный фермерский дом в Остине, Техас.
Вопреки тому, что в сериале, сделавшем его звездой, у героя Джареда, Сэма Винчестера, вовсе нет дома, а свою жизнь он проводит, охотясь на чудовищ и колеся по США на старой Chevrolet Impala 1967 года вместе с братом, в реальности актер любит уют.
После того, как Джаред встретил на съемках "Сверхъестественного" свою будущую жену, он принялся "вить семейное гнездо". Напомним, в сериале Женевьев исполняла роль демона по имени Руби.
Джаред родился и вырос в Сан-Антонио, Техас, так что ранчо он приобрел в этом же штате еще в 2012 году, неподалеку от Остина. Помогала ему обустраивать дом известный дизайнер Вирджиния Дэвидсон.
Женевьев и Джаред, который сейчас снимаются в перезапуске сериала "Уокер, техасский рейнджер", выбрали Техас из-за "более спокойного темпа жизни". Они оставили резиденцию в Лос-Анджелесе и переехали вместе с детьми: девятилетним Томасом, семилетним Шепардом и четырехлетней Одеттой.
Дом в стиле "техасский тосканский"был полностью отремонтирован в стиле старых усадеб немецких переселенцев из соседнего города Фредериксбург.
"Для стен и деревянных деталей мы использовали традиционные бело-молочные оттенки, которые любят в Германии. Это нейтральная палитра", — отметила дизайнер.
Результат получился слегка суровым, немного деревенским и, как говорит Вирджиния, "освежающим".
Впрочем, для традиционного ранчо дом Джареда слишком элегантно обставлен. Здесь есть кресла Ralph Lauren, керамические коктейльные столики от лос-анджелесского бренда Bzippy, а также вещи Джареда и Женевьев, которые принадлежали им еще до женитьбы. Так, в техас переехали полосатые оттоманки Джареда и семейная реликвия Женевьев – пианино, что принадлежало еще ее бабушке.
Джаред любит "укромные уголки и закоулки", так что во всем доме полно маленьких комнат, где можно уединиться с книгой.
"Мы действительно хотели, чтобы наш дом выглядел так, будто бы он стоит тут уже сто лет", — рассказала Женевьев.
Напомним, ранее Майли Сайрус показала свой дом с черными стенами, дизайном которого занималась ее мать.
А также Илон Маск заявил, что переезжает в Техас, потому что "Лос-Анджелес зазнался". Правда живет он в крохотном модульном доме.