Джаред Падалеки, звезда "Сверхъестественного", показал свой фермерский дом в Техасе

Джаред и его супруга Женевьев, с которой они познакомились на съемках, потратили годы, чтобы обустроить ранчо в Остине

Джаред Падалеки, звезда сериалов "Девочки Гилмор" и "Сверхъестественное", который на протяжении 15 лет пугал поклонников мистическими историями, показал Architectural Digest свой уютный фермерский дом в Остине, Техас.

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Вопреки тому, что в сериале, сделавшем его звездой, у героя Джареда, Сэма Винчестера, вовсе нет дома, а свою жизнь он проводит, охотясь на чудовищ и колеся по США на старой Chevrolet Impala 1967 года вместе с братом, в реальности актер любит уют.

После того, как Джаред встретил на съемках "Сверхъестественного" свою будущую жену, он принялся "вить семейное гнездо". Напомним, в сериале Женевьев исполняла роль демона по имени Руби.

[ + – ] Джаред и Женевьев на съемках "Сверхъестественного"

Джаред родился и вырос в Сан-Антонио, Техас, так что ранчо он приобрел в этом же штате еще в 2012 году, неподалеку от Остина. Помогала ему обустраивать дом известный дизайнер Вирджиния Дэвидсон.

Женевьев и Джаред, который сейчас снимаются в перезапуске сериала "Уокер, техасский рейнджер", выбрали Техас из-за "более спокойного темпа жизни". Они оставили резиденцию в Лос-Анджелесе и переехали вместе с детьми: девятилетним Томасом, семилетним Шепардом и четырехлетней Одеттой.

[ + – ] Джаред Падалеки с семьей [ + – ] Джаред Падалеки и Женевьев Падалеки

Дом в стиле "техасский тосканский"был полностью отремонтирован в стиле старых усадеб немецких переселенцев из соседнего города Фредериксбург.

[ + – ] Дом Джареда Падалеки в Остине [ + – ] Дом Джареда Падалеки в Остине

"Для стен и деревянных деталей мы использовали традиционные бело-молочные оттенки, которые любят в Германии. Это нейтральная палитра", — отметила дизайнер.

Результат получился слегка суровым, немного деревенским и, как говорит Вирджиния, "освежающим".

[ + – ] Дом Джареда Падалеки в Остине [ + – ] Дом Джареда Падалеки в Остине

Впрочем, для традиционного ранчо дом Джареда слишком элегантно обставлен. Здесь есть кресла Ralph Lauren, керамические коктейльные столики от лос-анджелесского бренда Bzippy, а также вещи Джареда и Женевьев, которые принадлежали им еще до женитьбы. Так, в техас переехали полосатые оттоманки Джареда и семейная реликвия Женевьев – пианино, что принадлежало еще ее бабушке.

Джаред любит "укромные уголки и закоулки", так что во всем доме полно маленьких комнат, где можно уединиться с книгой.

"Мы действительно хотели, чтобы наш дом выглядел так, будто бы он стоит тут уже сто лет", — рассказала Женевьев.

[ + – ] Все фото: Architectural Digest [ + – ] Дом Джареда Падалеки в Остине

Напомним, ранее Майли Сайрус показала свой дом с черными стенами, дизайном которого занималась ее мать.

А также Илон Маск заявил, что переезжает в Техас, потому что "Лос-Анджелес зазнался". Правда живет он в крохотном модульном доме.