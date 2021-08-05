Джаред Падалекі, зірка "Надприроднього", показав свій фермерський будинок у Техасі

Джаред і його дружина Женев'єв, із якою вони познайомилися на зйомках, витратили роки, щоб облаштувати ранчо в Остіні

Джаред Падалекі, зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне", який протягом 15 років лякав шанувальників містичними історіями, показав Architectural Digest свій затишний фермерський будинок в Остіні, Техас.

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Попри те, що в серіалі, який зробив його зіркою, у героя Джареда, Сема Вінчестера, зовсім немає дому, а своє життя він проводить, полюючи на чудовиськ і їздять по США на старій Chevrolet Impala 1967 року разом із братом, у реальності актор любить затишок .

Після того, як Джаред зустрів на зйомках "Надприроднього" свою майбутню дружину, він почав "вити сімейне гніздо". Нагадаємо, у серіалі Женев'єв виконувала роль демона на ім'я Рубі.

[ + – ] Джаред і Женев'єв на зйомках "Надприроднього"

Джаред народився та виріс у Сан-Антоніо, Техас, так що ранчо він придбав у цьому ж штаті ще в 2012 році, неподалік від Остіна. Допомагала йому облаштовувати будинок відома дизайнерка Вірджинія Девідсон.

Женев'єв і Джаред, які зараз знімаються в перезапуску серіалу "Вокер, техаський рейнджер", вибрали Техас через "спокійніший темп життя". Вони залишили резиденцію в Лос-Анджелесі та переїхали разом із дітьми: дев'ятирічним Томасом, семирічним Шепардом і чотирирічною Одетт.

[ + – ] Джаред Падалекі з сім'єю [ + – ] Джаред Падалекі і Женев'єв Падалекі

Будинок у стилі "техаський тосканський" був повністю відремонтований у стилі старих садиб німецьких переселенців із сусіднього міста Фредеріксбург.

[ + – ] Будинок Джареда Падалекі в Остіні [ + – ] Будинок Джареда Падалекі в Остіні

"Для стін і дерев'яних деталей ми використовували традиційні біло-молочні відтінки, які люблять у Німеччині. Це нейтральна палітра", — зазначила дизайнерка.

Результат вийшов злегка суворим, трохи сільським і, як каже Вірджинія, "освіжаючим".

[ + – ] Будинок Джареда Падалекі в Остіні [ + – ] Будинок Джареда Падалекі в Остіні

Утім для традиційного ранчо будинок Джареда занадто елегантно обставлений. Тут є крісла Ralph Lauren, керамічні коктейльні столики від лос-анджелеського бренду Bzippy, а також речі Джареда та Женев'єв, які належали їм ще до одруження. Так у Техас переїхали смугасті отоманки Джареда та сімейна реліквія Женев'єв — піаніно, що належало ще її бабусі.

Джаред любить "затишні куточки та закутки", так що в усьому будинку повно маленьких кімнат, де можна усамітнитися з книгою.

"Ми дійсно хотіли, щоб наш будинок мав такий вигляд, ніби він стоїть тут уже сто років", — розповіла Женев'єв.

[ + – ] Всі фото: Architectural Digest [ + – ] Будинок Джареда Падалекі в Остіні

Нагадаємо, раніше Майлі Сайрус показала свій будинок із чорними стінами, дизайном якого займалася її мати.

А також Ілон Маск заявив, що переїжджає до Техасу, тому що "Лос-Анджелес зазнався". Щоправда, живе він у крихітному модульному будинку.