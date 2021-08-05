Экс-жена Романа Абрамовича показала фигуру после третьих родов на отдыхе

В марте Даша Жукова третий раз стала матерью, родив супругу-миллиардеру Ставросу Ниархосу сына Филиппа.

40-летняя бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова и ее 36-летний муж Ставрос Ниархос, тоже миллиардер, были замечены в Портофино (Италия), куда отправились на отдых вдвоем, оставив троих детей дома, пишет "Сплетник".

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При этом пара уже нашла себе компанию. С ними вместе отдыхают медели Бьянка Брандолини д'Адда и Камиль Роу, брат Ставроса Тео, внук князя Монако и близкий друг Ставроса Пьер Казираги со своей женой Беатриче Борромео.

Отмечаеnся, что друзья все вместе гуляют по городу, а вечером собираются на ужин в ресторане.

[ + – ] Даша Жукова на отдыхе с подругами

Даша, которая в марте этого года третий раз стала матерью, родив мужу сына Филиппа, была замечена в коротком белом платьев синие цветы. Она уже пришла в форму после родов, вернув себе прежние параметры.

Жукова вышла замуж за греческого миллиардера в январе 2019 года. Пара долго скрывала подробности торжества, но все же СМИ узнали детали роскошного мероприятия на 300 гостей, которое состоялось на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Среди тех, кто посетил тордество, была принцесса Беатрис, принц Павел Греческий с семьей, Орландо Блум, Кейт Хадсон, Диана фон Фюрстенберг и многие другие знаменитости и представители аристократии.

[ + – ] На свадьбе Дарьи и Ставроса собрались представители высших кругов общества

На невесте было платье от Valentino в пол с накидкой и длинным шлейфом.

Яркие моменты церемонии запечатлел один из самых модных светских фотографов в мире Герман Ларкин.

В прошлом году стало известно о беременности Жуковой, а в марте у пары родился сын.

[ + – ] Жукова с сыном Филиппом

Для Жуковой он стал третьим ребенком. У нее уже подрастают двое детей от Романа Абрамовича – сын Аарон Александр и дочь Лея Лу. Дарья ведет очень закрытый образ жизни и практически никогда не распространяется ни о материнстве, ни о личных делах.

Ранее мы писали о том, что в Италии сейчас отдыхает и супермодель Наталья Водянова со своим мужем-миллиардером Антуаном Арно и пятью детьми.