Ексдружина Романа Абрамовича показала фігуру після третіх пологів на відпочинку
У березні Даша Жукова втретє стала матір'ю, народивши чоловікові-мільярдерові Ставросу Ніархосому сина Філіпа.
40-річна колишня дружина російського мільярдера Романа Абрамовича Дар'я Жукова та її 36-річний чоловік Ставрос Ніархосом, теж мільярдер, були помічені в Портофіно (Італія), куди вирушили на відпочинок удвох, залишивши трьох дітей вдома, пише "Сплетник".
При цьому пара вже знайшла собі компанію. З ними разом відпочивають Медела Бьянка Брандоліні д'Адда і Каміль Роу, брат Ставроса Тео, онук князя Монако і близький друг Ставроса П'єр Казірагі зі своєю дружиною Беатріче Борромео.
Зазначається, що друзі всі разом гуляють по місту, а ввечері збираються на вечерю в ресторані.
Даша, яка в березні цього року втретє стала матір'ю, народивши чоловікові сина Філіпа, була помічена в короткій білій сукні синього кольору. Вона вже прийшла у форму після пологів, повернувши собі колишні параметри.
Жукова вийшла заміж за грецького мільярдера в січні 2019 року. Пара довго приховувала подробиці урочистості, але все ж ЗМІ дізналися деталі розкішного заходу на 300 гостей, який відбулося на гірськолижному курорті Санкт-Моріц у Швейцарії. Серед тих, хто відвідав торжество, була принцеса Беатріс, принц Павло Грецький із сім'єю, Орландо Блум, Кейт Хадсон, Діана фон Фюрстенберг і багато інших знаменитостей та представники аристократії.
На нареченій була сукня від Valentino в підлогу з накидкою і довгим шлейфом.
Яскраві моменти церемонії зобразив один з наймодніших світських фотографів у світі Герман Ларкін.
У минулому році стало відомо про вагітність Жукової, а в березні в пари народився син.
Для Жукової він став третьою дитиною. У неї вже підростають двоє дітей від Романа Абрамовича — син Аарон Олександр і дочка Лея Лу. Дарина веде дуже закритий спосіб життя і практично ніколи не говорить ні про материнство, ні про особисті справи.
Раніше ми писали про те, що в Італії зараз відпочиває і супермодель Наталія Водянова зі своїм чоловіком-мільярдером Антуаном Арно і п'ятьма дітьми.