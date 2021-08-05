Ексдружина Романа Абрамовича показала фігуру після третіх пологів на відпочинку

У березні Даша Жукова втретє стала матір'ю, народивши чоловікові-мільярдерові Ставросу Ніархосому сина Філіпа.

40-річна колишня дружина російського мільярдера Романа Абрамовича Дар'я Жукова та її 36-річний чоловік Ставрос Ніархосом, теж мільярдер, були помічені в Портофіно (Італія), куди вирушили на відпочинок удвох, залишивши трьох дітей вдома, пише "Сплетник".

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При цьому пара вже знайшла собі компанію. З ними разом відпочивають Медела Бьянка Брандоліні д'Адда і Каміль Роу, брат Ставроса Тео, онук князя Монако і близький друг Ставроса П'єр Казірагі зі своєю дружиною Беатріче Борромео.

Зазначається, що друзі всі разом гуляють по місту, а ввечері збираються на вечерю в ресторані.

[ + – ] Даша Жукова на відпочинку з подругами

Даша, яка в березні цього року втретє стала матір'ю, народивши чоловікові сина Філіпа, була помічена в короткій білій сукні синього кольору. Вона вже прийшла у форму після пологів, повернувши собі колишні параметри.

Жукова вийшла заміж за грецького мільярдера в січні 2019 року. Пара довго приховувала подробиці урочистості, але все ж ЗМІ дізналися деталі розкішного заходу на 300 гостей, який відбулося на гірськолижному курорті Санкт-Моріц у Швейцарії. Серед тих, хто відвідав торжество, була принцеса Беатріс, принц Павло Грецький із сім'єю, Орландо Блум, Кейт Хадсон, Діана фон Фюрстенберг і багато інших знаменитостей та представники аристократії.

[ + – ] На весіллі Дар'ї і Ставроса зібралися представники вищих кіл суспільства

На нареченій була сукня від Valentino в підлогу з накидкою і довгим шлейфом.

Яскраві моменти церемонії зобразив один з наймодніших світських фотографів у світі Герман Ларкін.

У минулому році стало відомо про вагітність Жукової, а в березні в пари народився син.

[ + – ] Жукова із сином Філіпом

Для Жукової він став третьою дитиною. У неї вже підростають двоє дітей від Романа Абрамовича — син Аарон Олександр і дочка Лея Лу. Дарина веде дуже закритий спосіб життя і практично ніколи не говорить ні про материнство, ні про особисті справи.

Раніше ми писали про те, що в Італії зараз відпочиває і супермодель Наталія Водянова зі своїм чоловіком-мільярдером Антуаном Арно і п'ятьма дітьми.