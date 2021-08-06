Утренний ритуал и ежедневные тренировки: 9 бьюти-правил Блейк Лайвли

Актрисе Блейк Лайвли, несмотря на напряженный график съемок и троих детей, всегда удается выглядеть безупречно

Актриса Блейк Лайвли, звезда сериала "Сплетница" и жена Райана Рейнольдса не так часто появляется на публике, как того хотели бы ее поклонники, однако недавно она появилась на премьере фильма "Главный герой" и оказалось, что долгая самоизоляция из-за пандемии коронавируса никак не повлияла на ее красоту. Блейк выглядела идеально. Об этом пишет Harpers Bazaar.

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[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на премьере фильма "Главный герой" Фото: Getty Images

Конечно, всемирная известность и солидные гонорары дают определенные привилегии, которые помогают сохранять красоту. Но актриса не скрывает, что способствуют этому также несколько бьюти-правил, которых она строго придерживается. И 33-летней актрисе при росте 176 см уже многие годы удается сохранять стабильный вес в 55-57 кг.

Упорные тренировки Блейк Лайвли

В июле этого года в своем Instagram Лайвли благодарила своих тренеров Дона Саладино и Дженни Кэмпион за то, что они "надрали мне задницу. И широчайшие. И множество других мышц, названия которых я не знаю".

[ + – ] Блейк Лайвли со своим тренером Доном Саладино

Саладино рассказывал, что Блейк тренируется 5-6 раз в неделю, уделяя тренировкам от 30 до 75 минут. Сеансы включают кардио и упражнения в стиле "прыгай, бросай, неси" (10 прыжков; перебрасывание мяча с тренером 10 раз; нести штангу, или же гантели с утяжелением на 50 метров).

По словам тренера, они с Блейк делят дни и тренируют различные группы мышц.

Правильное питание Блейк Лайвли

Актриса соблюдает диету, но речь не об ограничениях, просто ее рацион основан на продуктах, богатых питательными веществами. Тренер рассказал, что Лайвли употребляет в пищу много белка, овощей и фруктов, а также полезных жиров, которые содержаться в авокадо, растительных маслах и авокадо.

Сухой закон

[ + – ] Блейк Лайвли в рекламной фотосессии

Блейк Лайвли трезвенница. О чем она неоднократно заявляла в интервью. "Я не пью. И я никогда не пробовала наркотики", — признавалась актриса.

Но есть место слабостям

Блейк – сладкоежка. И она часто демонстрирует в соцсетях фотографии и видео собственноручно изготовленных тортов и пирожных.

[ + – ] Блейк показывает собственноручно испеченный торт в форме арбуза

Тренер Саладино отметил, что она следует правилу "80 на 20", когда большую часть недели она не позволяет себе лишнего, но потом может немного расслабиться. В сочетании с интенсивными и регулярными тренировками – это не становится проблемой.

Не выходит из дома без солнцезащитного SPF-крема

Ушли в прошлое те времена, когда загорать часами на солнце считалось полезно. Теперь и селебрити и их поклонники следуют правилу – побольше солнцезащитного крема даже когда вы не на пляже. Блейк, к слову, использует довольно доступные марки.

Не пропускает завтрак

Многие часто не завтракают, так как им просто не хочется, или же из-за отсутствия времени. Звезда фильма "Век Адалин" не из таких. Утреннюю трапезу она не пропускает, даже если на этот день запланированы съемки, или светский прием. Это ее обязательный утренний ритуал.

[ + – ] Блейк Лайвли за завтраком в экстремальных условиях

Тренер Саладино рассказал, что завтрак актрисы состоит из пары яиц, приготовленных на кокосовом масле, свежих овощей и порции овсяных хлопьев с фруктами, если омлета недостаточно.

Пьет много воды

Начинает свой день Блейк с того, что выпивает стакан теплой воды. И если днем ей хочется пить, то она отдает предпочтение именно воде, а не сокам, или газировке.

10 минут кардио

Хоть тренер и отмечает, что Блейк дисциплинирована и старается не пропускать тренировки, но иногда режим ее таков, что это происходит. В таком случае она всегда находит 10 минут в день на кардиоупражнения. Это может быть короткая пробежка, или прыжки со скакалкой.

Домашняя кухня

В современном мире можно заказать домой любые блюда любой кухни мира, но факт остается фактом – вы не знаете, как это приготовлено и сколько соли и сахара туда положил повар ресторана. Блейк контролирует то что ест она и члены ее семьи.

[ + – ] Блейк Лайвли на кулинарных курсах/Все фото: Instagram blakelively

Она завсегдатай фермерских рынков и обожает готовить. Актриса даже посещает кулинарные курсы, чтобы повышать свой уровень кулинарного мастерства.