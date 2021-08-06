Утренний ритуал и ежедневные тренировки: 9 бьюти-правил Блейк Лайвли
Актрисе Блейк Лайвли, несмотря на напряженный график съемок и троих детей, всегда удается выглядеть безупречно
Актриса Блейк Лайвли, звезда сериала "Сплетница" и жена Райана Рейнольдса не так часто появляется на публике, как того хотели бы ее поклонники, однако недавно она появилась на премьере фильма "Главный герой" и оказалось, что долгая самоизоляция из-за пандемии коронавируса никак не повлияла на ее красоту. Блейк выглядела идеально. Об этом пишет Harpers Bazaar.
Конечно, всемирная известность и солидные гонорары дают определенные привилегии, которые помогают сохранять красоту. Но актриса не скрывает, что способствуют этому также несколько бьюти-правил, которых она строго придерживается. И 33-летней актрисе при росте 176 см уже многие годы удается сохранять стабильный вес в 55-57 кг.
Упорные тренировки Блейк Лайвли
В июле этого года в своем Instagram Лайвли благодарила своих тренеров Дона Саладино и Дженни Кэмпион за то, что они "надрали мне задницу. И широчайшие. И множество других мышц, названия которых я не знаю".
Саладино рассказывал, что Блейк тренируется 5-6 раз в неделю, уделяя тренировкам от 30 до 75 минут. Сеансы включают кардио и упражнения в стиле "прыгай, бросай, неси" (10 прыжков; перебрасывание мяча с тренером 10 раз; нести штангу, или же гантели с утяжелением на 50 метров).
По словам тренера, они с Блейк делят дни и тренируют различные группы мышц.
Правильное питание Блейк Лайвли
Актриса соблюдает диету, но речь не об ограничениях, просто ее рацион основан на продуктах, богатых питательными веществами. Тренер рассказал, что Лайвли употребляет в пищу много белка, овощей и фруктов, а также полезных жиров, которые содержаться в авокадо, растительных маслах и авокадо.
Сухой закон
Блейк Лайвли трезвенница. О чем она неоднократно заявляла в интервью. "Я не пью. И я никогда не пробовала наркотики", — признавалась актриса.
Но есть место слабостям
Блейк – сладкоежка. И она часто демонстрирует в соцсетях фотографии и видео собственноручно изготовленных тортов и пирожных.
Тренер Саладино отметил, что она следует правилу "80 на 20", когда большую часть недели она не позволяет себе лишнего, но потом может немного расслабиться. В сочетании с интенсивными и регулярными тренировками – это не становится проблемой.
Не выходит из дома без солнцезащитного SPF-крема
Ушли в прошлое те времена, когда загорать часами на солнце считалось полезно. Теперь и селебрити и их поклонники следуют правилу – побольше солнцезащитного крема даже когда вы не на пляже. Блейк, к слову, использует довольно доступные марки.
Не пропускает завтрак
Многие часто не завтракают, так как им просто не хочется, или же из-за отсутствия времени. Звезда фильма "Век Адалин" не из таких. Утреннюю трапезу она не пропускает, даже если на этот день запланированы съемки, или светский прием. Это ее обязательный утренний ритуал.
Тренер Саладино рассказал, что завтрак актрисы состоит из пары яиц, приготовленных на кокосовом масле, свежих овощей и порции овсяных хлопьев с фруктами, если омлета недостаточно.
Пьет много воды
Начинает свой день Блейк с того, что выпивает стакан теплой воды. И если днем ей хочется пить, то она отдает предпочтение именно воде, а не сокам, или газировке.
10 минут кардио
Хоть тренер и отмечает, что Блейк дисциплинирована и старается не пропускать тренировки, но иногда режим ее таков, что это происходит. В таком случае она всегда находит 10 минут в день на кардиоупражнения. Это может быть короткая пробежка, или прыжки со скакалкой.
Домашняя кухня
В современном мире можно заказать домой любые блюда любой кухни мира, но факт остается фактом – вы не знаете, как это приготовлено и сколько соли и сахара туда положил повар ресторана. Блейк контролирует то что ест она и члены ее семьи.
Она завсегдатай фермерских рынков и обожает готовить. Актриса даже посещает кулинарные курсы, чтобы повышать свой уровень кулинарного мастерства.