Ранковий ритуал і щоденні тренування: 9 б'юті-правил Блейк Лайвлі

Акторці Блейк Лайвлі, незважаючи на напружений графік зйомок і трьох дітей, завжди вдається виглядати бездоганно.

Акторка Блейк Лайвлі, зірка серіалу "Пліткарка" і дружина Раяна Рейнольдса не так часто з'являється на публіці, як того хотіли б її шанувальники, однак нещодавно вона з'явилася на прем'єрі фільму "Головний герой" і з'ясувалося, що довга самоізоляція через пандемію коронавірусу ніяк не вплинула на її красу. Блейк виглядала ідеально. Про це пише Harpers Bazaar.

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[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на прем'єрі фільму "Головний герой" Фото: Getty Images

Звичайно, всесвітня популярність і солідні гонорари дають певні привілеї, які допомагають зберігати красу. Але акторка не приховує, що сприяють цьому також кілька б'юті-правил, яких вона ретельно дотримується. І 33-річній акторці при зрості 176 см вже багато років вдається зберігати стабільну вагу 55-57 кг.

Наполегливі тренування Блейк Лайвлі

У липні цього року в своєму Instagram Лайвлі дякувала своїм тренерам Дону Саладіно та Дженні Кемпіону за те, що вони "надерли мені дупу. І найширші стегна. І безліч інших м'язів, назви яких я не знаю".

[ + – ] Блейк Лайвлі зі своїм тренером Доном Саладіно

Саладіно розповідав, що Блейк тренується 5-6 разів на тиждень, приділяючи тренуванням від 30 до 75 хвилин. Сеанси враховують кардіо і вправи в стилі "стрибай, кидай, неси" (10 стрибків; перекидання м'яча з тренером 10 разів; нести штангу, або ж гантелі з навантаженням на 50 метрів).

За словами тренера, вони з Блейк ділять дні й тренують різні групи м'язів.

Правильне харчування Блейк Лайвлі

Акторка дотримується дієти, але йдеться не про обмеження, просто її раціон заснований на продуктах, багатих поживними речовинами. Тренер розповів, що Лайвлі вживає в їжу багато білка, овочів і фруктів, а також корисних жирів, які містяться в авокадо, рослинних оліях та авокадо.

Сухий закон

[ + – ] Блейк Лайвлі в рекламній фотосесії

Блейк Лайвлі тверезенниця. Про що вона неодноразово заявляла в інтерв'ю. "Я не п'ю. І я ніколи не пробувала наркотики", — зізнавалася акторка.

Але є місце слабкостям

Блейк — ласунка. І вона часто демонструє в соцмережах фотографії та відео власноруч виготовлених тортів і тістечок.

[ + – ] Блейк показує власноруч спечений торт у формі кавуна

Тренер Саладіно зазначив, що вона дотримується правила "80 на 20", коли більшу частину тижня вона не дозволяє собі зайвого, але потім може трохи розслабитися. У поєднанні з інтенсивними і регулярними тренуваннями — це не стає проблемою.

Не виходить з дому без сонцезахисного SPF-крему

Пішли в минуле ті часи, коли засмагати годинами на сонці вважалося корисним. Тепер і селебріті та їхні прихильники дотримуються правила — побільше сонцезахисного крему навіть коли ви не на пляжі. Блейк, до речі, використовує досить доступні марки.

Не пропускає сніданок

Більшість часто не обідають, бо їм просто не хочеться, або ж через відсутність часу. Зірка фільму "Століття Адалін" не з таких. Ранкову трапезу вона не пропускає, навіть якщо на цей день заплановані зйомки, або світський прийом. Це її обов'язковий ранковий ритуал.

[ + – ] Блейк Лайвлі за сніданком в екстремальних умовах

Тренер Саладіно розповів, що сніданок акторки складається з кількох яєць, приготованих на кокосовій олії, свіжих овочів і порції вівсяних пластівців із фруктами, якщо омлету недостатньо.

П'є багато води

Починає свій день Блейк із того, що випиває склянку теплої води. І якщо вдень їй хочеться пити, то вона віддає перевагу саме воді, а не сокам, або газованій воді.

10 хвилин кардіо

Хоч тренер і зазначає, що Блейк дисциплінована і намагається не пропускати тренування, але іноді режим її такий, що це трапляється. У такому випадку вона завжди знаходить 10 хвилин на день на кардіовправи. Це може бути коротка пробіжка, або стрибки зі скакалкою.

Домашня кухня

У сучасному світі можна замовити додому будь-які страви будь-якої кухні світу, але факт залишається фактом — ви не знаєте, як це приготовлено і скільки солі та цукру туди поклав кухар ресторану. Блейк контролює те, що їсть вона і члени її сім'ї.

[ + – ] Блейк Лайвлі на кулінарних курсах / Усі фото: Instagram blakelively

Вона завсідник фермерських ринків та обожнює готувати. Акторка навіть відвідує кулінарні курси, щоб підвищувати свій рівень кулінарної майстерності.