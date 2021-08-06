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Ранковий ритуал і щоденні тренування: 9 б'юті-правил Блейк Лайвлі

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Блейк Лайвлі, Райан Рейнольдс, прем'єра фільму
Фото: Getty Images | Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Акторці Блейк Лайвлі, незважаючи на напружений графік зйомок і трьох дітей, завжди вдається виглядати бездоганно.

Акторка Блейк Лайвлі, зірка серіалу "Пліткарка" і дружина Раяна Рейнольдса не так часто з'являється на публіці, як того хотіли б її шанувальники, однак нещодавно вона з'явилася на прем'єрі фільму "Головний герой" і з'ясувалося, що довга самоізоляція через пандемію коронавірусу ніяк не вплинула на її красу. Блейк виглядала ідеально. Про це пише Harpers Bazaar.

Блейк Лайвлі, Райан Рейнольдс, головний герой
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на прем'єрі фільму "Головний герой"
Фото: Getty Images

Звичайно, всесвітня популярність і солідні гонорари дають певні привілеї, які допомагають зберігати красу. Але акторка не приховує, що сприяють цьому також кілька б'юті-правил, яких вона ретельно дотримується. І 33-річній акторці при зрості 176 см вже багато років вдається зберігати стабільну вагу 55-57 кг.

Наполегливі тренування Блейк Лайвлі

У липні цього року в своєму Instagram Лайвлі дякувала своїм тренерам Дону Саладіно та Дженні Кемпіону за те, що вони "надерли мені дупу. І найширші стегна. І безліч інших м'язів, назви яких я не знаю".

Блейк Лайвлі, тренер Блейк Лайвлі, дон Саладіно
Блейк Лайвлі зі своїм тренером Доном Саладіно

Саладіно розповідав, що Блейк тренується 5-6 разів на тиждень, приділяючи тренуванням від 30 до 75 хвилин. Сеанси враховують кардіо і вправи в стилі "стрибай, кидай, неси" (10 стрибків; перекидання м'яча з тренером 10 разів; нести штангу, або ж гантелі з навантаженням на 50 метрів).

За словами тренера, вони з Блейк ділять дні й тренують різні групи м'язів.

Правильне харчування Блейк Лайвлі

Акторка дотримується дієти, але йдеться не про обмеження, просто її раціон заснований на продуктах, багатих поживними речовинами. Тренер розповів, що Лайвлі вживає в їжу багато білка, овочів і фруктів, а також корисних жирів, які містяться в авокадо, рослинних оліях та авокадо.

Сухий закон

Блейк Лайвлі, мартіні
Блейк Лайвлі в рекламній фотосесії

Блейк Лайвлі тверезенниця. Про що вона неодноразово заявляла в інтерв'ю. "Я не п'ю. І я ніколи не пробувала наркотики", — зізнавалася акторка.

Але є місце слабкостям

Блейк — ласунка. І вона часто демонструє в соцмережах фотографії та відео власноруч виготовлених тортів і тістечок.

Блейк показує власноруч спечений торт у формі кавуна

Тренер Саладіно зазначив, що вона дотримується правила "80 на 20", коли більшу частину тижня вона не дозволяє собі зайвого, але потім може трохи розслабитися. У поєднанні з інтенсивними і регулярними тренуваннями — це не стає проблемою.

Не виходить з дому без сонцезахисного SPF-крему

Пішли в минуле ті часи, коли засмагати годинами на сонці вважалося корисним. Тепер і селебріті та їхні прихильники дотримуються правила — побільше сонцезахисного крему навіть коли ви не на пляжі. Блейк, до речі, використовує досить доступні марки.

Не пропускає сніданок

Більшість часто не обідають, бо їм просто не хочеться, або ж через відсутність часу. Зірка фільму "Століття Адалін" не з таких. Ранкову трапезу вона не пропускає, навіть якщо на цей день заплановані зйомки, або світський прийом. Це її обов'язковий ранковий ритуал.

Блейк Лайвлі, актриса, сніданок
Блейк Лайвлі за сніданком в екстремальних умовах

Тренер Саладіно розповів, що сніданок акторки складається з кількох яєць, приготованих на кокосовій олії, свіжих овочів і порції вівсяних пластівців із фруктами, якщо омлету недостатньо.

П'є багато води

Починає свій день Блейк із того, що випиває склянку теплої води. І якщо вдень їй хочеться пити, то вона віддає перевагу саме воді, а не сокам, або газованій воді.

10 хвилин кардіо

Хоч тренер і зазначає, що Блейк дисциплінована і намагається не пропускати тренування, але іноді режим її такий, що це трапляється. У такому випадку вона завжди знаходить 10 хвилин на день на кардіовправи. Це може бути коротка пробіжка, або стрибки зі скакалкою.

Домашня кухня

У сучасному світі можна замовити додому будь-які страви будь-якої кухні світу, але факт залишається фактом — ви не знаєте, як це приготовлено і скільки солі та цукру туди поклав кухар ресторану. Блейк контролює те, що їсть вона і члени її сім'ї.

Блейк Лайвлі, кулінарні курси, випічка
Блейк Лайвлі на кулінарних курсах / Усі фото: Instagram blakelively
Блейк Лайвлі, кулінарні курси, випічка

Вона завсідник фермерських ринків та обожнює готувати. Акторка навіть відвідує кулінарні курси, щоб підвищувати свій рівень кулінарної майстерності.