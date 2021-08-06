Один под дождем: Киану Ривза сфотографировали на съемках "Джона Уика 4"

56-летнего актера "застукали" у входа в отель в Берлине

Хоть о сюжете нового фильма про наемного убийцу Джона Уика пока известно немного, но со съемочной площадки периодически появляются новые фото. Так, на днях папарацци удалось снять исполнителя главной роли, 56-летнего Киану Ривза у входа в его отель в Берлине. Об этом пишет Daily Mail.

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Актер появился под дождем, отказался от зонтика, предложенного водителем, и сел в автомобиль.

[ + – ] Все фото: CG

До этого он остановился поболтать с членом съемочной группы, не смотря на неуютную погоду. Напомним, Киану известен абсолютным отсутствием тщеславия, иногда присущего знаменитостям его ранга. Он до сих пор не имеет собственного дома, передвигается на мотоциклах собственной марки и на общественном транспорте и годами носит одну и ту же одежду.

Он всегда очень внимателен к другим членам съемочной команды и неоднократно добивался от студий более выгодных условий работы для них.

Также Киану известен и скрытностью. Уже давненько вместе с ним не появлялась его девушка, Александра Грант, но на какой стадии их отношения не удалось выяснить даже самим пронырливым журналистам.

О новом фильме про Джона Уика пока известно только, что он будет мрачным, о чем сообщил сам режиссер Чад Стахелски. Он уже предупредил зрителей, что не стоит рассчитывать на "счастливый финал".

По сюжету Джон объединится с "Голубиным королем" и выступит против Совета кланов. Действо обещает быть зрелищным и кровопролитным.

Снимают фильм в Берлине, Париже, Нью-Йорке и Японии.